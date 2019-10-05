Home
Saiba onde encontrar A Gazeta de fim de semana

Mais analítica, a nova edição impressa de A Gazeta estará na casa dos assinantes e nas bancas aos sábados; veja os endereços

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 20:59

 - Atualizado há 6 anos

Saiba onde encontrar A Gazeta no fim de semana Crédito: A Gazeta

A partir deste sábado, dia 5, A Gazeta impressa chegará aos leitores com uma nova roupagem. Mais analítico, o novo jornal de fim de semana terá a informação que você precisa para começar a semana por dentro do que está acontecendo.

Os nossos assinantes terão a comodidade de receber suas edições impressas em casa, aos sábados pela manhã, nas cidades de Aracruz, Cachoeiro, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

> Clique aqui e assine A Gazeta

Quem mora em outras cidades poderá assinar a versão digital e ler todas as edições no computador, tablet ou celular.

Abaixo, dá para conferir a lista dos pontos de venda das edições avulsas do novo jornal A Gazeta.

  • ARACRUZ
  • Padaria Amiguinha - Rua Alegria Nº 460 - Centro  
  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
  • Top Panificadora - Rua Moreira Nº 22 - Independência
  • Banca do Juca - Rua Visconde de Matozinhos Nº 15 - Guandú
  • CARIACICA
  • Banca do Adilson - Rua Dom Luiz Scortegagna Nº 12 - Campo Grande
  • Banca do Anderson - Avenida Expedito Garcia Nº 142 - Campo Grande
  • COLATINA
  • Banca Explanada - Rua Melvim Jones Nº 1 - Esplanada
  • Banca do Joaquim - Praça Frei Jose - Centro
  • Banca do Briel - Praça Municipal Nº 0 - Centro
  • GUARAPARI
  • Banca da Beth 2 - Rua Joaquim da Silva Lima Nº 0 - Centro
  • Banca Paris 3 - Avenida Paris Nº 0 - Praia do Morro
  • Banca Praiana 3 - Rua Cannes Nº 0 - Praia do Morro
  •  Banca Oceânica - Avenida Munir Abud Nº 0 - Praia do Morro
  • LINHARES
  • Padaria Pão Quente - Avenida Comendador Rafael Nº 1765 - Centro
  • Padaria Romana - Avenida Cachoeiro de Itapemirim Nº 1918 - Shell
  • Panificadora Milano - Rua Monsenhor Pedrinha Nº 590 - Araca
  •  Padaria Celestrini - AV Celeste Fae Nº 733 - Colina
  • SÃO MATEUS
  • Padaria e Confeitaria Pão de Mel - Rua Doutor Arlindo Sodre Nº 257 - Fátima
  • SERRA
  • Banca Platena Diário 3 - Rua Santos Dumont Nº 18 - Valparaíso
  • Banca Manguinhos 2 - Avenida Engenheiro Ceciliano Abel de Almeida Nº 64 - Manguinhos
  • Padaria Mr. Pão - Rua Abido Saad Nº 571 - Jacaraipe
  •  Padaria Rosa de Saron 2 - Avenida Copacabana Nº 688 - Morada de Laranjeiras
  • VILA VELHA
  • Banca da Jane 4 - Trav Lucio Bacelar Nº 186 - Praia da Costa
  • Banca do Carlão 4 - Avenida Santa Leopoldina Nº 1200 - Praia de Itaparica
  • Delli Food Hall - Rua Ceara Nº 225 - Praia da Costa
  • Banca Praia de Itapoã 4 - Rua Hugo Musso Nº 2038 - Praia de Itapoã
  • Valdir Gazeteiro - Padaria Monte Líbano - Rua Diógenes Malacarne, 112 - Praia da Costa
  • Dorli Gazeteiro - Sinal da Hugo Musso - Praia da Costa
  • VITÓRIA
  • Banca do Zé  - Avenida Saturnino de Brito Nº 1053 - Praia do Canto
  • Banca do Paulo - Rua Walter Jose Pasolini Nº 130 - Enseada do Suá
  • Banca Gama Rosa - Rua Sete de Setembro Nº 72 - Centro
  • Banca União 2 - Rua Ruy Pinto Bandeira Nº 0 - Jardim Camburi
  • Banca do Mário 2 - Rua Izaltino Arao Marques Nº 145 - Mata da Praia
  • Banca da Zélia - Rua Carlos Martins Nº 1295 - Jardim Camburi
  • Banca Filma Video 3 - Rua Jose Neves Cypreste Nº 0 - Jardim da Penha
  • Banca do Estudante 3 - Praça Regina Frigeri Furno Nº 741 - Jardim da Penha
  • Banca Estácio - Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley Nº 0 - Jardim Camburi
  • Banca do Japonês 3 - Rua Aleixo Netto Nº 1054 - Praia do Canto
  • Banca TV Bandeirante 3 - Avenida Presidente Costa e Silva Nº 66 - República
  • Banca Nova República - Avenida Rozendo Serapiao de Souza Filho Nº 0 - República
  • Noemia Gazeteira - Padaria Monte Líbano - Praia do Canto
  • Helida Gazeteira - Padaria Monte Libano - Jardim da Penha
  • Maria das Graças - Ledut Bento Ferreira

