Saiba onde encontrar A Gazeta de fim de semana

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 20:59
- Atualizado há 6 anos
A partir deste sábado, dia 5, A Gazeta impressa chegará aos leitores com uma nova roupagem. Mais analítico, o novo jornal de fim de semana terá a informação que você precisa para começar a semana por dentro do que está acontecendo.
Os nossos assinantes terão a comodidade de receber suas edições impressas em casa, aos sábados pela manhã, nas cidades de Aracruz, Cachoeiro, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares, São Mateus, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Quem mora em outras cidades poderá assinar a versão digital e ler todas as edições no computador, tablet ou celular.
Abaixo, dá para conferir a lista dos pontos de venda das edições avulsas do novo jornal A Gazeta.
