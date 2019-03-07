Árvores são envenenadas em Guarapari

Árvore florida em Guarapari, antes de ser envenenada Crédito: Prefeitura de Guarapari/Divulgação

Três castanheiras foram envenenadas e precisaram ser cortadas da calçada da Avenida Zuleima Fortes Farias, no Centro de Guarapari, em fevereiro deste ano. Esse é mais um caso de árvores que precisaram ser podadas após aplicação de veneno na Grande Vitória.

A secretaria municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), Christina Santos de Barros, contou que o corte precisou ser feito no dia 28 de fevereiro, após a constatação de que as três árvores estavam mortas. “Tivemos que retirar porque poderiam cair a qualquer momento e ocasionar uma tragédia”, diz.

A advogada Flávia Brandão, de 49 anos, possui um apartamento ao lado da calçada onde as árvores foram envenenadas. Ela contou que muitos moradores estão indignados com a situação.

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“Há 15 anos tenho conhecimento que as árvores estão aqui. É um absurdo o que aconteceu, os responsáveis precisam ser punidos. As árvores eram saudáveis, refrescavam o ambiente e deixavam ele mais bonito”, lamenta.

De acordo com o laudo apresentado pela Semag, foi feito um buraco em cada uma das árvores e injetada uma substância tóxica nelas. A secretária disse que já foi realizado um boletim de ocorrência e investigações estão em andamento para descobrir a autoria do crime ambiental.

A advogada Flávia Brandão está indignada com o envenenamento das árvores Crédito: Fernando Madeira

“Com certeza foi premeditado porque a pessoa sabia o que estava fazendo ao fazer uma abertura para aplicar a substância, mas ainda não sabemos o que levou a pessoa a fazer isso. Estamos tentando descobrir o culpado que responderá pelo crime ambiental previsto em lei federal. A multa pode chegar a R$ 10 mil”, esclarece.

O biólogo Wolmen Oliveira dos Santos explica que as pessoas utilizam de duas maneiras para matar uma árvore: a aplicação de substâncias químicas, geralmente utilizada para combater combater ervas daninhas em lavouras; e a realização do anelamento, ou seja, a retirada intencional da casca, que impede a condução de seiva elaborada para as raízes da planta. Com essa retirada, após algum tempo, ela morre e cai.

“A castanheira é uma espécie exótica e não é indicada para arborização urbana, o que pode incomodar pessoas por causar muita sujeira. É uma espécie acostumada ao clima temperado que perde todas as suas folhas no início do outono”, explica.

HISTÓRICO

Essa não é a primeira vez que isso acontece em Guarapari. Em setembro de 2018, três árvores da espécie Prata de Vaca foram envenenadas na Praça da Rua da Marinha.

O envenenamento de árvores nos últimos meses está frequente na Grande Vitória. Em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Vitória decidiu remover três castanheiras na Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, após terem sido envenenadas.

Em janeiro, mais quatro árvores localizadas na Praia do Suá, Resistência e Jucutuquara, também na Capital, foram envenenadas. Eram duas da espécie Oiti e duas Cassia Amarela.