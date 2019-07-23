Arborização Urbana

Árvores: Qual a mais indicada para plantio em áreas urbanas?

A reportagem da CBN conversou com a professora de biologia da Ufes, Luciana Thomaz, que deu algumas orientações sobre a escolha das espécies para plantar

Publicado em 23 de julho de 2019

O plantio de árvores na Grande Vitória é algo bastante recomendado, mas deve ser feito de forma correta para se evitar danos como obstrução de canos, quebra de calçamento e queda de galhos em carros.

A reportagem da CBN Vitória conversou com a professora de biologia da Ufes, Luciana Thomaz, que deu algumas orientações sobre a escolha das espécies para plantar.

Segundo a professora, a espécie deve ser de porte pequeno, não passando de 3 a 4 metros e com raiz de até 2 metros, além de ter os galhos resistentes.

"A arborização urbana é uma coisa muito séria. As pessoas gostam de plantar o que sente melhor, uma árvore que ela tenha um apego porque ela gosta da flor e da folha. Mas é arborização urbana é séria e causa danos se for plantada errada", reforça.

Ela também orienta a se evitar arvores com frutos comestíveis e cheirosos, que podem atrair morcegos. "Outra coisa é o tipo de fruta que essa árvores vai dá. Tem árvore que atrai muito morcego e as pessoas não lembram disso. Quando os frutos aparecem, vem os morcegos também e pessoa não gosta, se arrepende e quer cortar a árvore", afirma.

Algumas das espécies indicadas, são: ingá e ipê-rosa. Em Vila Velha, uma lista com mais de 150 plantas que compõe a arborização urbana foi divulgada pela Prefeitura Municipal em seu site. Confira a lista completa aqui.

Algumas dessas espécies estão disponíveis para doação no Viveiro Municipal, localizado no Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, na Glória. O viveiro funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 12h30 às 16 horas.

Árvores - qual a mais indicada para plantio em áreas urbanas

Para adquiri-las, o cidadão deve procurar a administração do viveiro, munido de documentos pessoais como: RG e CPF. Cada pessoa tem direito de obter até três mudas.No município, aqueles que seguirem a orientação corretamente, podem até ter desconto no IPTU.

