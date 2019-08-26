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Acidente

Árvore cai em cima de carro em Vila Velha

Árvore cai e deixa carro destruído, ninguém se feriu

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 19:10
Uma árvore com a raiz apodrecida caiu em cima de um carro do modelo Honda City, branco, às 20h desta segunda-feira (26), em Itapoã, Vila Velha. A Guarda Municipal foi acionada e retirou o tronco de cima do veículo, que ficou com a lataria e vidros quebrados. Ninguém se feriu.
Árvore com raiz podre cai em carro Crédito: Internauta
Segundo o subinspetor Assis, da Guarda Municipal de Vila Velha, um homem havia chegado com a esposa para buscar duas filhas na aula de ballet, próximo ao local. O carro ficou estacionado na rua Antônio Régis dos Santos com a esquina da Belo Horizonte. 
> Árvore cai sobre carro em Itararé
Ainda de acordo com Assis, o dono do veículo ajudou três guardas municipais a retirar a árvore do carro. A família não ficou ferida. O pai conseguiu sair com o automóvel e um parente buscou as crianças e a esposa do dono do veículo.    
Árvore com raiz podre cai em carro Crédito: Internauta

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