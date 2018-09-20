Ruas que sofrem com alagamentos em Cariacica serão pavimentadas

Doze ruas de Cariacica que sofrem com alagamentos vão passar por recapeamento, pavimentação e drenagem com início em no máximo 15 dias, segundo a prefeitura. O entorno do terminal de Jardim América é o local com prioridade nas obras, que contaram com recursos da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e serão executadas pelo município. A assinatura da ordem de serviço foi realizada nesta quarta (19), no gabinete do prefeito Juninho.
De acordo com a administração municipal, o prazo estimado para a finalização das obras é de 240 dias. O trânsito deve sofrer interferência, principalmente nas ruas do entorno do Terminal de Jardim América, as primeiras a serem modificadas. A prefeitura informou que agentes irão trabalhar para que o fluxo do local seja desviado.
Segundo a Sedurb, as vias afetadas serão: ruas Pará, Bahia, Maranhão e Argentina, no bairro Jardim América; ruas Gavião e Garça, em São Conrado; rua da Matriz e rua Dois Irmãos, em Campo Grande; rua Esmeralda, em São Geraldo; rua Floriano Peixoto e rua do Sesi, no bairro Porto de Santana, e rua Virginia Maline Ramos, em Alzira Ramos.
A Sedurb informou, ainda, que o serviço tinha sido avaliado em R$ 2,7 milhões, mas as obras terão o custo total de R$ 2,3 milhões, quase R$ 500 mil a menos do que o previsto anteriormente em licitação.
PROBLEMA ANTIGO
Diversas vias da Grande Vitória sofrem com alagamentos e afundamentos causados pela chuva há tempos. Em abril desse ano, por exemplo, duas famílias de Porto de Santana, em Cariacica, tiveram que deixar suas casas e pedir abrigo a parentes. Muros caíram em Vila Prudêncio, Jardim de Alah, Porto de Cariacica e Santa Cecília. Em maio, parte de um muro desabou em Itapemirim e um barranco deslizou na Flexal II.