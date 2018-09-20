Ruas que sofrem com alagamentos em Cariacica serão pavimentadas

Doze ruas deque sofrem com alagamentos vão passar por recapeamento, pavimentação e drenagem com início em no máximo 15 dias, segundo a prefeitura. O entorno do terminal de Jardim América é o local com prioridade nas obras, que contaram com recursos da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e serão executadas pelo município. A assinatura da ordem de serviço foi realizada nesta quarta (19), no gabinete do prefeito Juninho.