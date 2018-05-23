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Aniversário de Vila Velha

Ruas de Vila Velha são interditadas para desfile

Para a realização do desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário do município, há interdições totais em várias vias no Centro da cidade

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 10:29
Ruas de Vila Velha foram interditadas para realização do desfile cívico-militar Crédito: Divulgação/ Felix Falcão
Ruas de Vila Velha estão totalmente interditadas para a realização do desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário do município, nesta quarta-feira (23). As interdições começaram à meia-noite e vão terminar às 14h, após a realização do desfile.
O trecho final das avenidas Jerônimo Monteiro e Carlos Lindenberg foi totalmente interditado para concentração e desfile. O início da Avenida Champagnat e a Rua Antônio Ataíde foi interditado para a dispersão do desfile cívico-militar. Além disso, trechos da Rua Henrique Moscoso, entre as ruas Antônio Ataíde e Maria Amália, a Avenida Luciano das Neves e as ruas Arariboia e Cabo Aylson Simões também estão interditados.
Os desvios para o tráfego de veículos podem ser feitos pelas ruas Castelo Branco, Maria Amália, Sete Setembro, Antônio Ataíde e pelas avenidas Carlos Lindenberg, Luciano das Neves e Champagnat. Todas as vias estão sinalizadas com placas e cones pelos agentes da Guarda Municipal, que estão posicionados nos principais cruzamentos orientando o trânsito no evento.
O acesso dos ônibus que participam da programação de aniversário da cidade é feito pela Rua Antônio Ataíde até a entrada à esquerda na Rua Henrique Moscoso, local de estacionamento junto com os trechos da Rua Cabo Aylson Simões e Avenida Luciano das Neves.
Ruas de Vila Velha foram interditadas para realização do desfile cívico-militar Crédito: Divulgação/ Felix Falcão
SERVIÇO
Interdições no trânsito
Áreas do desfile  Av. Jerônimo Monteiro (área de concentração e desfile), Av. Carlos Lindenberg (concentração), Av. Champagnat e Rua Antônio Ataíde (área de dispersão).
Área interditada  Rua Henrique Moscoso, Av. Jerônimo Monteiro, Rua Cabo Aylson Simões, Av. Luciano das Neves e Av. Carlos Lindenberg.
Desvios durante o desfile  Rua Castelo Branco, Rua Maria Amália, Av. Carlos Lindenberg, Rua Sete Setembro, Av. Luciano das Neves, Av. Champagnat e Rua Antônio Ataíde.
Acesso aos ônibus  Rua Antônio Ataíde, virando a esquerda na Rua Henrique Moscoso
 
Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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