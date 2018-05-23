Ruas de Vila Velha são interditadas para desfile

Ruas de Vila Velha foram interditadas para realização do desfile cívico-militar Crédito: Divulgação/ Felix Falcão

Ruas de Vila Velha estão totalmente interditadas para a realização do desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário do município, nesta quarta-feira (23). As interdições começaram à meia-noite e vão terminar às 14h, após a realização do desfile.

O trecho final das avenidas Jerônimo Monteiro e Carlos Lindenberg foi totalmente interditado para concentração e desfile. O início da Avenida Champagnat e a Rua Antônio Ataíde foi interditado para a dispersão do desfile cívico-militar. Além disso, trechos da Rua Henrique Moscoso, entre as ruas Antônio Ataíde e Maria Amália, a Avenida Luciano das Neves e as ruas Arariboia e Cabo Aylson Simões também estão interditados.

Os desvios para o tráfego de veículos podem ser feitos pelas ruas Castelo Branco, Maria Amália, Sete Setembro, Antônio Ataíde e pelas avenidas Carlos Lindenberg, Luciano das Neves e Champagnat. Todas as vias estão sinalizadas com placas e cones pelos agentes da Guarda Municipal, que estão posicionados nos principais cruzamentos orientando o trânsito no evento.

O acesso dos ônibus que participam da programação de aniversário da cidade é feito pela Rua Antônio Ataíde até a entrada à esquerda na Rua Henrique Moscoso, local de estacionamento junto com os trechos da Rua Cabo Aylson Simões e Avenida Luciano das Neves.

Ruas de Vila Velha foram interditadas para realização do desfile cívico-militar Crédito: Divulgação/ Felix Falcão

SERVIÇO

Interdições no trânsito

Áreas do desfile  Av. Jerônimo Monteiro (área de concentração e desfile), Av. Carlos Lindenberg (concentração), Av. Champagnat e Rua Antônio Ataíde (área de dispersão).

Área interditada  Rua Henrique Moscoso, Av. Jerônimo Monteiro, Rua Cabo Aylson Simões, Av. Luciano das Neves e Av. Carlos Lindenberg.

Desvios durante o desfile  Rua Castelo Branco, Rua Maria Amália, Av. Carlos Lindenberg, Rua Sete Setembro, Av. Luciano das Neves, Av. Champagnat e Rua Antônio Ataíde.

Acesso aos ônibus  Rua Antônio Ataíde, virando a esquerda na Rua Henrique Moscoso



