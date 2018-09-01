A manhã deste sábado (01) foi marcada pela violência no Shopping Boulevard Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica. Uma mulher teve o carro roubado por volta de 10h, após um criminoso tentar assaltar um lava-jato localizado no estacionamento do Shopping e render a vítima.
Roubo e tiros em estacionamento de shopping em Vila Velha
Segundo informações da Guarda Municipal de Vila Velha, para tentar proteger a mulher e impedir o assalto, um agente da Sejus que também estava no estacionamento efetuou alguns disparos de arma de fogo para inibir a ação do criminoso.
Apesar dos tiros, o assaltante conseguiu fugir do local e abandonou o carro no bairro Riviera da Barra. Viaturas da Polícia Militar foram encaminhadas para atender a ocorrência.
De acordo com a Polícia Militar, um celular também foi roubado pelo criminoso.
Os disparos de arma de fogo atingiram uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton de um dos frequentadores do shopping, que preferiu não se identificar. "Eles subiram a partir do sub solo e estouraram a cancela, fugindo pela contra-mão", explicou.
Procurados pela reportagem, funcionários do lava-jato se recusaram a passar qualquer informação.
Questionada sobre a ocorrência, a assessoria do Shopping Boulevard informou por meio de nota, que um individuo foi identificado pela equipe de segurança patrimonial em atitude suspeita, e ao perceber que foi identificado, roubou um carro no estacionamento do shopping e fugiu. Ainda segundo a nota, A PM foi acionada e as imagens estão à disposição da Polícia Civil.