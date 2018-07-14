Rotativo na Praia do Suá começa a funcionar nesta segunda-feira (16)

Estacionamento rotativo começa a funcionar na Praia do Suá nesta segunda Crédito: Arquivo

O estacionamento rotativo vai começar a funcionar na Praia do Suá, em Vitória, a partir desta segunda-feira (16). Nessa primeira etapa de implantação do sistema, a cobrança vai acontecer nas seguintes vias: ruas Padre Antônio Ribeiro Pinto (63 vagas), Almirante Tamandaré (70), Ferreira Coelho (62), Ulisses Sarmento (68) e Neves Armond - na direção da avenida Leitão da Silva - (74). Ao todo, serão 337 vagas.

Para que o sistema rotativo possa funcionar no bairro, estão sendo feita pinturas das vagas, colocação dos equipamentos e sinalização. Após a implantação, nas próximas etapas serão disponibilizadas mais 263, totalizando 600 vagas disponíveis para os motoristas.

As próximas ruas que vão ser contempladas com o sistema são: General Câmara, Taciana Abaurre, Vitorino Nunes da Mota e João Batista Parra.

Hoje, Vitória conta com 5.107 vagas rotativas. Segundo a administração municipal, o objetivo do estacionamento rotativo é garantir o rodizio de vagas nas ruas e acesso para todos, beneficiando os motoristas e também ao comércio local.

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