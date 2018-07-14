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Trânsito

Rotativo na Praia do Suá começa a funcionar nesta segunda-feira (16)

Mais um bairro da capital receberá o estacionamento rotativo, dessa vez será na Praia do Suá, em Vitória, e será a partir desta segunda-feira (16)

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 19:19
Estacionamento rotativo começa a funcionar na Praia do Suá nesta segunda Crédito: Arquivo
O estacionamento rotativo vai começar a funcionar na Praia do Suá, em Vitória, a partir desta segunda-feira (16). Nessa primeira etapa de implantação do sistema, a cobrança vai acontecer nas seguintes vias: ruas Padre Antônio Ribeiro Pinto (63 vagas), Almirante Tamandaré (70), Ferreira Coelho (62), Ulisses Sarmento (68) e Neves Armond - na direção da avenida Leitão da Silva - (74). Ao todo, serão 337 vagas.
Para que o sistema rotativo possa funcionar no bairro, estão sendo feita pinturas das vagas, colocação dos equipamentos e sinalização. Após a implantação, nas próximas etapas serão disponibilizadas mais 263, totalizando 600 vagas disponíveis para os motoristas.
As próximas ruas que vão ser contempladas com o sistema são: General Câmara, Taciana Abaurre, Vitorino Nunes da Mota e João Batista Parra. 
>Veículos estacionados em locais proibidos serão guinchados em Vitória
Hoje, Vitória conta com 5.107 vagas rotativas. Segundo a administração municipal, o objetivo do estacionamento rotativo é garantir o rodizio de vagas nas ruas e acesso para todos, beneficiando os motoristas e também ao comércio local.
PREÇOS
O usuário paga R$1,20 por até 30 minutos; até 1 hora, R$1,80; até 2 horas, R$ 2,40; e até 3 horas, R$ 3,50. O pagamento pode ser efetuado nos parquímetros ou no aplicativo PicPay.

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