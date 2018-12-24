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Vitória

Rompimento de cabos de alta tensão deixa bairro sem energia em Vitória

Informações iniciais dão conta de que houve o contato de um galho de uma árvore com um fio de alta tensão ocasionando um pequeno foco de incêndio

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 16:39
Equipes da EDP Escelsa realizam manutenção Crédito: José Carlos | CBN Vitória
Grande parte do bairro Bento Ferreira, em Vitória, ficou sem energia já no início da tarde desta segunda-feira (24), véspera de Natal, por volta das 12h40.
De acordo com a reportagem da CBN Vitória (92,5 FM), o bairro ficou sem luz por conta do rompimento de cabos de alta tensão ao lado de uma churrascaria, próximo à Prefeitura de Vitória.
Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a EDP Escelsa informou em nota que equipes técnicas foram imediatamente enviadas para o local e 92% dos clientes afetados já tiveram o serviço normalizado por volta das 13h40.
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Equipes seguem trabalhando para reparar a rede elétrica, apurar a causa e normalizar o quanto antes o fornecimento de energia para os clientes do entorno do local da ocorrência.
O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência, e informou que houve um incêndio em uma linha elétrica próximo à churrascaria. Informações iniciais dão conta de que houve o contato de um galho de uma árvore com um fio de alta tensão ocasionando um pequeno foco de incêndio.
"Por conta disso, faltou energia nas redondezas e duas pessoas precisaram ser resgatadas de um elevador num condomínio na Rua Chafic Murad, que ficou sem energia também. A EDP está no local junto com o Corpo de Bombeiros para estabilizar a situação", diz parte da nota.
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