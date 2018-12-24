Rompimento de cabos de alta tensão deixa bairro sem energia em Vitória

Equipes da EDP Escelsa realizam manutenção Crédito: José Carlos | CBN Vitória

Bento Ferreira, em Vitória, ficou sem energia já no início da tarde desta segunda-feira (24), véspera de Natal, por volta das 12h40. Grande parte do bairro, em, ficou sem energia já no início da tarde desta segunda-feira (24), véspera de Natal, por volta das 12h40.

CBN Vitória (92,5 FM), o bairro ficou sem luz por conta do rompimento de cabos de alta tensão ao lado de uma churrascaria, próximo à Prefeitura de Vitória. De acordo com a reportagem da, o bairro ficou sem luz por conta do rompimento de cabos de alta tensão ao lado de uma churrascaria, próximo à Prefeitura de Vitória.

Gazeta Online, a EDP Escelsa informou em nota que equipes técnicas foram imediatamente enviadas para o local e 92% dos clientes afetados já tiveram o serviço normalizado por volta das 13h40. Acionada pela reportagem do, ainformou em nota que equipes técnicas foram imediatamente enviadas para o local e 92% dos clientes afetados já tiveram o serviço normalizado por volta das 13h40.

Equipes seguem trabalhando para reparar a rede elétrica, apurar a causa e normalizar o quanto antes o fornecimento de energia para os clientes do entorno do local da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência, e informou que houve um incêndio em uma linha elétrica próximo à churrascaria. Informações iniciais dão conta de que houve o contato de um galho de uma árvore com um fio de alta tensão ocasionando um pequeno foco de incêndio.

"Por conta disso, faltou energia nas redondezas e duas pessoas precisaram ser resgatadas de um elevador num condomínio na Rua Chafic Murad, que ficou sem energia também. A EDP está no local junto com o Corpo de Bombeiros para estabilizar a situação", diz parte da nota.