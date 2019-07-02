Rodoviários marcam novo protesto em Vitória

Rodoviários fazem passeata contra novos ônibus sem cobradores Crédito: Eduardo Dias

Sindicato dos Rodoviários agendou para a próxima quarta-feira (3), às 16h, uma nova manifestação em Vitória, em protesto contra a retirada dos cobradores nos novos ônibus com ar-condicionado. agendou para a próxima quarta-feira (3), às 16h, uma nova manifestação em Vitória, em protesto contra a retirada dos cobradores nos

Os manifestantes pretendem se reunir novamente em frente ao Atacado São Paulo, localizado na Avenida Vitória. O trajeto final será no Palácio Anchieta.

MANIFESTAÇÃO NESTA SEGUNDA (1)

Na manhã desta segunda-feira (1) o grupo seguiu em passeata pela Avenida Vitória até o Palácio Anchieta. A manifestação acabou por volta das 10 horas. Durante o protesto, as faixas da direita e a faixa central permaneceram ocupadas e apenas a faixa da esquerda foi liberada para a passagem de veículos. Os ônibus continuaram circulando, mas seguiram devagar atrás da passeata. Por causa da demora e do atraso, muitos passageiros optaram por descer dos coletivos e terminar o trajeto a pé, como a advogada Luana Vital.

"O ônibus andou cerca de 200 metros em um período de 40 minutos, então decidi descer. Lutar pelos nossos direitos nós sempre temos, desde que não interfira no direito dos outros", disse.

Passageiros aguardam ônibus que seguem atrasados devido à manifestação Crédito: Eduardo Dias

Os rodoviários temem demissões, já que os novos ônibus, que somente aceitarão passageiros com cartão do Bilhete Único, dispensam a presença de cobradores. Em nota na última semana, a Secretaria de Estado dos Transportes e Obra Públicas esclareceu que não haverá demissões e que os funcionários passarão a exercer novas funções na empresa.