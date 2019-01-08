Rodoviários de viação em Vila Velha seguem parados

A paralisação de rodoviários nesta terça-feira (08) por falta de pagamento deixou 67 linhas de ônibus sem operar e comprometeu o funcionamento de outras 11. A informação é do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Trabalhadores de três empresas pararam as atividades na madrugada desta terça-feira (08). A paralisação pegou os passageiros de surpresa. Com isso, houve reclamação de pontos lotados e espera em terminais.
Segundo informações de rodoviários, uma dessas empresas, a Viação Grande Vitória, que fica na Capital, efetuou o pagamento durante a madrugada e os ônibus voltaram a circular.
No final da manhã, a viação Serramar, na Serra, também efetuou o pagamento dos funcionários e os rodoviários retomaram as atividades. Até o meio-dia, os trabalhadores da viação Praia Sol, em Vila Velha, continuavam com os coletivos nas garagens. Somente na empresa Praia Sol são 280 ônibus parados desde as 3h30. Os coletivos atendem, principalmente, Vila Velha. De acordo com os funcionários da Praia Sol, eles receberam 60% do salário.
O advogado do Sindirodoviários explicou que, para fins de pagamento, o sábado é considerado dia útil, portanto, o salário deveria ter sido pago até esta segunda-feira (07).
Segundo representante do sindicato dos rodoviários, a empresa Praia Sol disse que vai pagar até as 16h.
ESPERA EM PONTOS E TERMINAIS
Internautas entraram em contato com o Gazeta Online para relatar a situação dos coletivos nesta terça. Segundo eles, falta ônibus no Terminal de Vila Velha. Em Barramares, moradores afirmam que não passa nenhum coletivo. Há pessoas nos pontos desde as 4h40.
No bairro Carapebus, na Serra, uma outra internauta contou que chegou no ponto às 5h e ainda não conseguiu pegar um ônibus. A reclamação é a mesma no bairro Novo Horizonte, onde os pontos estão lotados.
CETURB
A Ceturb-ES informa que já oficiou o consórcio operador para que adote as providências necessárias para o retorno imediato da operação. Além das sanções previstas no regulamento dos transportes, também foram adotadas medidas operacionais para garantir a operação das linhas troncais, que são mais demandadas, com o remanejamento de veículos do consórcio operador.
GVBUS
O Gazeta Online entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que respondeu por meio de nota.
"Informamos que a paralisação é pontual, e atinge principalmente bairros de Vila Velha e alguns da Serra. As empresas estão negociando com 776 motoristas e cobradores que aderiram à paralisação para que o sistema volte a operar normalmente. Na Serra, os ônibus começaram a operar agora, e em Vila Velha devem voltar após horário de almoço. Ao todo, 382 ônibus deixaram de circular, sendo 374 do Transcol e 8 do Seletivo. Com isso, 67 linhas deixaram de operar e outras 11 tiveram sua operação comprometida. Lamentamos mais uma vez a postura do Sindirodoviários, que surpreendeu a população e as empresas ao realizar uma paralisação sem se preocupar em informar os passageiros previamente, como prevê a lei de greve".
- 67 linhas ficaram sem operar (65 Transcol + Seletivo), sendo as linhas:
400
532
557
601
603
604
605
606
607
608
609
610
612
613
614
615
616
617
618
619
621
624
631
633
634
636
650
651
652
654
655
657
658
660
662
669
807
809
811
812
813
817
818
819
820
823
824
826
833
843
844
845
846
847
848
852
854
856
862
869
875
883
884
886
1608 (seletivo)
1610 (seletivo)
- 11 linhas que tiveram sua operação comprometida (9 Transcol + 2 Seletivo):
501
503
504
507
508
516
527
559
585
1801 (seletivo)
1808 (seletivo)
Com informações de Caíque Verli