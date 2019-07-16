Inaugurada há 7 meses

Rodovia nova, Leste-Oeste já está cheia de problemas

Lixo, calçada quebrada e pista com desnível são transtornos

Publicado em 16 de julho de 2019 às 01:20 - Atualizado há 6 anos

Às margens da rodovia, lixos e entulhos na calçada Crédito: Vitor Jubini

Uma rodovia que demorou 11 anos para ser entregue à população tem sinais de abandono sete meses após sua inauguração. A Leste-Oeste, que liga Vila Velha a Cariacica, foi finalizada pelo governo do Estado em dezembro de 2018 e já acumula uma série de problemas. Em todo o trajeto, há desníveis no asfalto e lixo às margens da pista. Além disso, falta sinalização e iluminação.

Grande parte dos problemas está no início do trecho, indo de Vila Velha a Cariacica. Por lá, estão faltando as “bocas de lobo”, grades protetoras dos bueiros. Em algumas partes não sobrou nem a divisão de uma peça para a outra.

Pessoas que moram na região dizem que as bocas de lobo estão sendo furtadas. “Os bandidos aproveitam a escuridão desse local durante a noite e roubam tudo. Daqui a pouco não tem mais nada”, diz o pintor Gleberto Santana, de 52 anos.

A rodovia, inclusive, continua sem iluminação (veja mais na pág. 4), o que facilita a ação dos bandidos.

Outra situação que incomoda quem passa pela rodovia é a grande quantidade de lixo no entorno de alguns pontos: vidro, madeira, plástico, papel e grandes pedaços de concreto.

As sinalizações horizontal e vertical são escassas, faltam placas e pintura. É difícil, inclusive, ver uma faixa de pedestre no logo no início do trecho em Vila Velha, na altura de Vale Encantado. A pintura no asfalto está praticamente apagada.

DESNÍVEIS

As bocas de lobo dos bueiros da Leste-Oeste estão sendo furtadas, segundo denúncias de moradores Crédito: Vitor Jubini

Outro problema são os desníveis que os motoristas enfrentam durante todo o percurso. O empresário Silvano Biazutti Leite, de 36 anos, está incomodado com a situação. Todos os dias ele precisa passar pela Leste-Oeste, seja de carro ou de caminhão.

Proprietário de um supermercado, ele diz que precisa transportar carga. Algo que se tornou um problema. “Eu passo com o caminhão nessa estrada cheia de ondulações e a carga mexe. Uma rodovia com tão pouco tempo de inauguração e nesse nível é absurdo“, reclama.

Esses desníveis estão, principalmente, em trechos que tiveram buracos tapados – em janeiro, A GAZETA mostrou que a via estava cheia deles, principalmente perto de uma rotatória da entrada para o bairro Vale Encantado, no sentido Rodovia Darly Santos.

Quem passa a pé nas laterais da rodovia também encontra problemas. Os pedestres precisam enfrentar calçadas quebradas. Já para os ciclistas, resta utilizar ciclovias mal conservadas, rachadas e com a pintura apagada. Em parte da estrada não há ciclovia.

NOVELA

A Rodovia Leste-Oeste é uma obra que teve problemas desde o início de sua realização. Os cerca de 9 quilômetros de via foram entregues à população após 11 anos de obras.

A construção começou em 2007 e tinha previsão inicial de ser entregue em 2009. Mas somente em dezembro de 2018 foi finalizada. O investimento previsto era de R$ 70 milhões, porém esse valor chegou a R$ 300 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta