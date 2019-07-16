Inaugurada há 7 meses

Rodovia Leste-Oeste ainda está às escuras

Moradores reclamam dos riscos de assaltos na rodovia

Publicado em 16 de julho de 2019 às 01:30 - Atualizado há 6 anos

A Rodovia Leste-Oeste está toda sem iluminação, nos trechos de Vila Velha e Cariacica Crédito: Vitor Jubini

A cabeleireira Raquel Correia, de 19 anos, caminha frequentemente pela Rodovia Leste-Oeste, em Vila Velha. O trajeto é sempre feito durante o dia e acompanhado por alguém. A escolha tem uma razão: a insegurança da região, principalmente pela falta de iluminação. Desde que a via foi entregue, há sete meses, à noite ela fica às escuras. “Não me sinto segura em passar à noite por aqui, não tem luz. A região é muito escura e perigosa”, contou.

A iluminação é responsabilidade das prefeituras. Há postes sendo instalados no local, e a administração de Vila Velha diz que alguns deles já começaram a funcionar. No entanto, A GAZETA esteve na estrada na sexta-feira passada ao anoitecer e não encontrou postes ligados. Em Cariacica, as estruturas nem foram instaladas.

Além da cabeleireira Raquel, a reportagem encontrou outras pessoas caminhando durante o dia para evitar o escuro, com medo da violência. Ao cair da noite, não havia mais ninguém. Isso porque é difícil de enxergar alguma coisa na via.

O metalúrgico Aldemir Dantas, de 60 anos, por exemplo, todos os dias caminha com o cachorro pela Leste-Oeste. Ele reforça que a região é perigosa e, por isso, as pessoas deixam de circular à noite ou procuram rotas alternativas, por medo de assaltos.

Ele acrescenta que é nesse período que bandidos começam a agir, roubando placas e bocas de lobo que protegem os bueiros. “Durante a construção, já passamos por esses problemas. Agora, a estrada ficou pronta e eles não pararam de acontecer”, comenta o metalúrgico.





POLÍCIA

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que o local carece de iluminação e estrutura de sinalização, o que dificulta a visualização dos policiais dos lugares mais ermos e auxilia, muitas vezes, no esconderijo de criminosos.

A PM afirma, através do 7ª Batalhão, na área de Cariacica, e do 4ª Batalhão, na parte da via que passa por Vila Velha, que o policiamento ostensivo é realizado, por meio de viaturas e motopatrulhas. A ação policial acontece dia e noite com rondas, diz a nota, além de operações específicas com foco no combate à criminalidade.

“Os comandos dos batalhões estão sempre à disposição das comunidades para ouvir as demandas e traçarem juntos estratégias de segurança, conforme as necessidades de cada região”, diz em nota.

DER DIZ QUE REVISÕES NA OBRA VÃO SER FEITAS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela estrada, assumiu que a rodovia Leste-Oeste, apesar de inaugurada, possui problemas.

“O DER está fazendo revisões no contrato da obra para refazer algumas situações. Ainda há atividades sendo realizadas e uma delas é a conclusão da ciclovia, da calçada e sinalização, entre outros serviços. O DER fará a reposição de bocas de lobo e placas”, destacou o órgão, por meio de nota.

ILUMINAÇÃO

Sobre a iluminação – responsabilidade das prefeituras –, Vila Velha informou que começou a instalação de postes e luminárias. Serão 329 postes, e a administração diz que já há alguns funcionando, embora a reportagem não tenha encontrado nenhum ligado. Já do lado de Cariacica ainda não há prazo para a iluminação ser implantada.

Por nota, a Prefeitura de Vila Velha explicou que estão sendo feitas as inserções das bases para a fixação dos postes e a abertura dos dutos que levarão os cabos. O prazo é de que toda a instalação fique pronta em 60 dias, ou seja, em setembro deste ano.

“Serão instalados 329 postes e 353 luminárias de 400w metálicas, ao longo de 8 km na rodovia, no prazo de 60 dias. Parte da via já está acesa, temos postes já funcionando.”

CARIACICA

Já a Prefeitura de Cariacica disse que a ordem de serviço para a instalação de iluminação será assinada nas próximas semanas. No entanto, a data ainda não foi definida. “O trecho vai do bairro Campo Belo até a divisa com Vila Velha, totalizando dois quilômetros. Será instalado um total de 98 postes e 114 luminárias”, finaliza a nota.

