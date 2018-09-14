Rodovia do Contorno terá mais oito passarelas até maio de 2019

Oito passarelas serão construídas na BR 101 Rodovia do Contorno que compreende os municípios de Cariacica e Serra. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, as obras devem ser concluídas até maio de 2019. Entre as estruturas para aumentar a segurança de pedestres na via, está a passarela na altura do Trevo da Ceasa, iniciada em 2013 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e nunca finalizada, o que gerou diversos protestos de moradores.
As oito passarelas estarão distribuídas entre os quilômetros 262 e 295. Os projetos e a execução das obras foram autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
Em entrevista ao
Gazeta Online
, o gerente de Engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, informou que o valor estimado a ser gasto na construção das oito estruturas é de R$ 9 milhões. "Nós já escolhemos a empresa que vai ser responsável pela execução das obras e detalhamos o projeto à ANTT. Estamos aguardando a aprovação para começarmos as construções. Em conjunto, analisamos os pontos críticos de acidente e definimos os locais", informou.
Rodrigo também disse que uma das fases do projeto consta em avaliar as estruturas já iniciadas, incluindo a do Trevo da Ceasa, analisando o grau de corrosão e se ainda podem ser aproveitadas, por exemplo. "Podendo ser aproveitado, vamos seguir utilizando o que já foi feito", explicou o gerente. Entre 2014 e 2017 a concessionária construiu duas passarelas no Contorno, localizadas no quilômetro 271,9, na Serra, e no quilômetro 289,8, em Cariacica.
Acionado pela reportagem, o DNIT informou que não conseguiria se posicionar nesta sexta-feira (14).