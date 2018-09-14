Rodovia do Contorno terá mais oito passarelas até maio de 2019

Passarela na Rodovia do Contorno, um dos trechos da rodovia federal mais perigosos do Estado Crédito: Gazeta Online

Oito passarelas serão construídas na BR 101 Rodovia do Contorno  que compreende os municípios de Cariacica e Serra. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a rodovia no Espírito Santo, as obras devem ser concluídas até maio de 2019. Entre as estruturas para aumentar a segurança de pedestres na via, está a passarela na altura do Trevo da Ceasa, iniciada em 2013 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e nunca finalizada, o que gerou diversos protestos de moradores.

ANTT). As oito passarelas estarão distribuídas entre os quilômetros 262 e 295. Os projetos e a execução das obras foram autorizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres ().

Passarela na Rodovia do Contorno, na altura do Trevo da Ceasa. Dnit iniciou obra em 2013, mas os serviços pararam. Eco101 assume a construção e promete entregar até maio de 2019 Crédito: Leandro Nossa | Arquivo | CBN

Em entrevista ao

Gazeta Online

, o gerente de Engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, informou que o valor estimado a ser gasto na construção das oito estruturas é de R$ 9 milhões. "Nós já escolhemos a empresa que vai ser responsável pela execução das obras e detalhamos o projeto à ANTT. Estamos aguardando a aprovação para começarmos as construções. Em conjunto, analisamos os pontos críticos de acidente e definimos os locais", informou.

Rodrigo também disse que uma das fases do projeto consta em avaliar as estruturas já iniciadas, incluindo a do Trevo da Ceasa, analisando o grau de corrosão e se ainda podem ser aproveitadas, por exemplo. "Podendo ser aproveitado, vamos seguir utilizando o que já foi feito", explicou o gerente. Entre 2014 e 2017 a concessionária construiu duas passarelas no Contorno, localizadas no quilômetro 271,9, na Serra, e no quilômetro 289,8, em Cariacica.

Acionado pela reportagem, o DNIT informou que não conseguiria se posicionar nesta sexta-feira (14).