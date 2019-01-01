Réveillon: veja como foi a queima de fogos em Vitória e Vila Velha

Queima de fogos em Camburi, no réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Vitória Vila Velha Uma multidão assistiu à queima de fogos nas praias de, deixando as cores no céu embalarem a chegada do novo ano. Na orla da Capital, onde eram esperadas 200 mil pessoas, o espetáculo da Virada durou 17 minutos.

Além disso, o público ainda curtiu shows ao vivo na praia, entrando animados nas primeiras horas de 2019. Mas alguns internautas que estavam em Camburi relataram que a queima de fogos começou antes da meia-noite, por volta de 23h54, em uma das balsas, deixando o espetáculo sem sincronia.

Em Vila Velha, a queima de fogos ocorreu em cinco pontos da orla e teve duração de cerca de 15 minutos e encantou o público. A areia da praia, em toda sua extensão, ficou lotada de barracas, algumas até se transformaram em boates.

Confira imagens dos espetáculos:

O internauta Christian Diego também registrou a queima de fogos na Praia de Camburi, em Vitória: