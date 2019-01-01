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2019 chegou

Réveillon: veja como foi a queima de fogos em Vitória e Vila Velha

Milhares de pessoas celebraram a chegada de 2019 na areia da praia

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 10:43

Publicado em 

01 jan 2019 às 10:43
Queima de fogos em Camburi, no réveillon 2019 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma multidão assistiu à queima de fogos nas praias de Vitória e Vila Velha, deixando as cores no céu embalarem a chegada do novo ano. Na orla da Capital, onde eram esperadas 200 mil pessoas, o espetáculo da Virada durou 17 minutos. 
Além disso, o público ainda curtiu shows ao vivo na praia, entrando animados nas primeiras horas de 2019. Mas alguns internautas que estavam em Camburi relataram que a queima de fogos começou antes da meia-noite, por volta de 23h54, em uma das balsas, deixando o espetáculo sem sincronia.
Em Vila Velha, a queima de fogos ocorreu em cinco pontos da orla e teve duração de cerca de 15 minutos e encantou o público. A areia da praia, em toda sua extensão, ficou lotada de barracas, algumas até se transformaram em boates.
Confira imagens dos espetáculos:
O internauta Christian Diego também registrou a queima de fogos na Praia de Camburi, em Vitória:
Carlos Roberto Margoto, internauta, também fez um registro em Camburi, confira:

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