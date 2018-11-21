Réveillon em Vitória: mais de 400 espaços para tendas

A Prefeitura de Vitória vai disponibilizar espaços para 461 tendas no Réveillon na Praia de Camburi. Segundo a administração municipal, as regras vão ser divulgadas em breve por edital. Ao todo, quatro balsas serão responsáveis pelo show pirotécnico que vai durar 10 minutos.

Na Serra, os interessados em alugar um espaço para tenda devem dar entrada gratuitamente na licença para a instalação na orla do município. Segundo a administração municipal, os pedidos devem ser feitos no setor de Protocolo Geral, que fica na sede da prefeitura. O cadastro deve ser feito entre os dias 3 e 21 de dezembro.

A queima de fogos na Serra está confirmada nas praias de Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida. Para se manter dentro das regras, é preciso que os responsáveis instalem apenas tendas brancas e levem bebidas em lata ou em plástico. O equipamento deve ser instalado no dia 31 de dezembro e ser retirado até as 8 horas do dia 1º de janeiro. A Prefeitura da Serra não informou quantas tendas serão permitidas nas praias do município.

Já a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu), publicou na última quarta-feira (14) o edital de convocação, que disponibilizará 300 vagas para tendas. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 3 de dezembro. Os espaços disponibilizados vão da Praia da Costa até Ponta da Fruta. Os interessados têm até o dia 18 de dezembro para solicitar uma vaga.

Segundo a administração municipal, as inscrições deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h, na Coordenação de Posturas Municipais, localizada na Avenida Muqui, nº 268, Praia de Itaparica. O preenchimento das vagas será feito até atingir o limite estabelecido.