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Praia de Camburi

Réveillon em Vitória: mais de 400 espaços para tendas

Quatro balsas serão responsáveis pelo show pirotécnico na Praia de Camburi. Segundo a prefeitura, a queima de fogos vai durar 10 minutos

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 23:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 23:15
A Prefeitura de Vitória vai disponibilizar espaços para 461 tendas no Réveillon na Praia de Camburi. Segundo a administração municipal, as regras vão ser divulgadas em breve por edital. Ao todo, quatro balsas serão responsáveis pelo show pirotécnico que vai durar 10 minutos.
Na Serra, os interessados em alugar um espaço para tenda devem dar entrada gratuitamente na licença para a instalação na orla do município. Segundo a administração municipal, os pedidos devem ser feitos no setor de Protocolo Geral, que fica na sede da prefeitura. O cadastro deve ser feito entre os dias 3 e 21 de dezembro.
A queima de fogos na Serra está confirmada nas praias de Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida. Para se manter dentro das regras, é preciso que os responsáveis instalem apenas tendas brancas e levem bebidas em lata ou em plástico. O equipamento deve ser instalado no dia 31 de dezembro e ser retirado até as 8 horas do dia 1º de janeiro. A Prefeitura da Serra não informou quantas tendas serão permitidas nas praias do município.
> Réveillon 2019: cidade do ES estuda festa com fogos silenciosos
Já a Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu), publicou na última quarta-feira (14) o edital de convocação, que disponibilizará 300 vagas para tendas. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 3 de dezembro. Os espaços disponibilizados vão da Praia da Costa até Ponta da Fruta. Os interessados têm até o dia 18 de dezembro para solicitar uma vaga.
Segundo a administração municipal, as inscrições deverão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h, na Coordenação de Posturas Municipais, localizada na Avenida Muqui, nº 268, Praia de Itaparica. O preenchimento das vagas será feito até atingir o limite estabelecido.
> Hotéis de Vitória já estão próximos da lotação para o Réveillon
Para efetuar a inscrição, o cidadão deverá comparecer pessoalmente, munido de cópias simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de pagamento da taxa expedida pela Prefeitura no valor de R$ 104,80.

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