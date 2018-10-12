Espetáculo de fogos pirotécnicos em Camburi: ocorrências policiais diminuíram neste ano em relação à passagem de ano entre 2016/2017 Crédito: Gazeta Online

Camburi: a promessa é de que sejam 10 minutos de muitas cores e luzes para encantar moradores e turistas. A menos de três meses para a virada do ano e retorno daquela tradicional piadinha do "parece que 2018 foi ontem", saiu a previsão do show pirotécnico em: a promessa é de que sejam 10 minutos de muitas cores e luzes para encantar moradores e turistas.

Orla de Camburi, além de cerca de 15 mil visitantes. Quatro balsas serão responsáveis pelo show pirotécnico e, até o final deste mês, a Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) vai publicar o edital para a escolha da empresa responsável pela queima de fogos. A expectativa é de que cerca de 200 mil pessoas participem do evento na, além de cerca de 15 mil visitantes.

"Temos trabalhado para que em cada virada de ano os moradores e turistas tenham um lindo espetáculo, garantindo a tradição de uma festa tão importante. Para o Réveillon 2019, conseguimos aumentar o tempo para 10 minutos em todas as quatro balsas. Será, com certeza, uma grande festa para toda a cidade", apontou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.

Your browser does not support the audio element. Réveillon em Camburi terá 10 minutos de fogos

R$ 15 MILHÕES

A previsão é de que o Réveillon 2019 da capital do Espírito Santo gere uma movimentação econômica na cidade de R$ 15 milhões, considerando o gasto dos turistas com hotel, bares, restaurantes, transportes (táxi e aplicativo), comércio e outros serviços. Esta estimativa é do Observatório do Turismo, órgão da CDV.

"O espetáculo de luzes e cores para celebrar a virada de ano em Vitória tem atraído cada vez mais visitantes de várias partes do País. Além de estimular o turismo, movimenta a economia na cidade pois os turistas ficam de três a quatro dias aqui", apontou o presidente da CDV, Leonardo Krohling.

Todos os leitos de hotéis de Vitória devem estar ocupados neste período. A PMV vai trabalhar em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Estado (ABI-ES), operadoras de turismo e também com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares).

ATRAÇÕES MUSICAIS

A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) ainda está planejando a programação.

TENDAS E AMBULANTES