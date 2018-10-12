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Show pirotécnico

Réveillon em Camburi terá 10 minutos de fogos

Quatro balsas serão responsáveis pelo show pirotécnico; a previsão é de que o Réveillo da capital do Espírito Santo gere uma movimentação econômica na cidade de R$ 15 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 21:53

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 21:53

Espetáculo de fogos pirotécnicos em Camburi: ocorrências policiais diminuíram neste ano em relação à passagem de ano entre 2016/2017 Crédito: Gazeta Online
A menos de três meses para a virada do ano e retorno daquela tradicional piadinha do "parece que 2018 foi ontem", saiu a previsão do show pirotécnico em Camburi: a promessa é de que sejam 10 minutos de muitas cores e luzes para encantar moradores e turistas.
Quatro balsas serão responsáveis pelo show pirotécnico e, até o final deste mês, a Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV) vai publicar o edital para a escolha da empresa responsável pela queima de fogos. A expectativa é de que cerca de 200 mil pessoas participem do evento na Orla de Camburi, além de cerca de 15 mil visitantes.
"Temos trabalhado para que em cada virada de ano os moradores e turistas tenham um lindo espetáculo, garantindo a tradição de uma festa tão importante. Para o Réveillon 2019, conseguimos aumentar o tempo para 10 minutos em todas as quatro balsas. Será, com certeza, uma grande festa para toda a cidade", apontou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.
Réveillon em Camburi terá 10 minutos de fogos
> Relembre o Réveillon 2018 em Camburi
R$ 15 MILHÕES
A previsão é de que o Réveillon 2019 da capital do Espírito Santo gere uma movimentação econômica na cidade de R$ 15 milhões, considerando o gasto dos turistas com hotel, bares, restaurantes, transportes (táxi e aplicativo), comércio e outros serviços. Esta estimativa é do Observatório do Turismo, órgão da CDV.
"O espetáculo de luzes e cores para celebrar a virada de ano em Vitória tem atraído cada vez mais visitantes de várias partes do País. Além de estimular o turismo, movimenta a economia na cidade pois os turistas ficam de três a quatro dias aqui", apontou o presidente da CDV, Leonardo Krohling.
Todos os leitos de hotéis de Vitória devem estar ocupados neste período. A PMV vai trabalhar em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Estado (ABI-ES), operadoras de turismo e também com o Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares).
ATRAÇÕES MUSICAIS
A Secretaria Municipal de Cultura (Semc) ainda está planejando a programação.
TENDAS E AMBULANTES
Um edital com as regras de utilização para quem tem interesse em montar tendas na praia para a passagem de ano deve ser publicado até a primeira quinzena de dezembro pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec). Não haverá abertura de cadastro para atuação de ambulantes. Quem já é licenciado para vender alimentos e artesanato poderá entrar nas praias. A previsão é de que o funcionamento dos quiosques seja normal.

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