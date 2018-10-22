Espetáculo de fogos pirotécnicos em Camburi Crédito: Gazeta Online

Você é daqueles que gostam de fogos de artifício ou se incomoda com o barulho? Com o fim do ano se aproximando, alguns municípios já começaram a planejar o Réveillon 2018. Vitória, por exemplo terá 10 minutos de espetáculo de luzes e cores . Já a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, surpreendeu ao anunciar que a festa da virada será com fogos silenciosos. Sim, existem fogos que não são barulhentos.

O barulho dos fogos incomoda especialmente crianças pequenas, animais de estimação e pessoas com alguma sensibilidade sonora. A saída para esses casos, sem perder a beleza da festa, é trocar os fogos de artifício por versões silenciosas. Essa alternativa já foi adotada por cidades da Itália, e pelas cidades brasileiras de Campos do Jordão (SP) e Poços de Caldas (MG) no Réveillon do ano passado. Na Grande Vitória, a iniciativa pode ser adotada pela primeira vez esse ano, pela Prefeitura da Serra.

Your browser does not support the audio element. Réveillon 2019, cidade do ES estuda festa com fogos silenciosos -

"A prefeitura da Serra está estudando essa possibilidade de fogos sem barulho, mas não há nada definido ainda. A prefeitura está definindo a duração e localidades onde haverá a queima de fogos e outras atrações, e vai divulgar as informações a partir da última semana de outubro", informou por nota.

Na manhã desta segunda-feira (22), Vitória e Vila Velha informaram que não pretendiam adotar a ideia para o Réveillon deste ano. Mas, na noite desta segunda, a prefeitura da Capital voltou atrás e informou que está estudando a viabilidade técnica de fazer fogos sem barulho.





Em Vila Velha, a subsecretária municipal de Turismo, Neymara Carvalho, não descarta adotar a ideia para os próximos anos. "Esse ano, dentro do orçamento que a gente traçou, a gente já orçou dentro das bases normais. Mas não vejo um distanciamento para os próximos anos. O foguetório vai ser com barulho ainda esse ano, mas dentro das regras aceitáveis. A novidade são as duas balsas distantes da praia", comentou.

FÁCIL DE ENCONTRAR

Crédito: Pixabay

É possível encontrar fogos de artifícios na versão mais silenciosa em comércios especializados na área. Algumas lojas na Grande Vitória oferecem a opção."Fogos silenciosos são os de cores, têm muita procura. Normalmente onde vende fogos, vende esse também. O preço depende do efeito que você quer", explica Helmar Barbosa, funcionário de uma loja de fogos de Vitória.

Há quem utilize fogos desse tipo misturados aos já tradicionais em festas e comemorações. A diferença entre os silenciosos e os modelos barulhentos é a forma como eles funcionam. Quando as moléculas de um determinado elemento químico são agitadas, elas ganham energia, que acaba liberada na forma de luz. Acontece que os fogos de artificio tradicionais utilizam bombas, que explodem esses elementos químicos, depois de arremessá-los no ar. Já os fogos silenciosos queimam, gradativamente, sem uma grande explosão.