Réus do caso Milena não participarão de nova audiência em Fundão

Réus não participarão de audiência em Fundão Crédito: Bernardo Coutinho

Os seis acusados pelo assassinato da médica Milena Gottardi não vão participar da audiência que está prevista para a próxima segunda-feira (26), na Comarca de Fundão. E ainda há o risco de que algumas testemunhas de defesa dos réus também não compareçam para prestar seus depoimentos, segundo orientação dos advogados. O temor de que a segurança delas não possa ser garantida levou o advogado Hiran Luís da Silva, que faz a defesa de Esperidião Frasson, a pedir até o cancelamento da audiência ou a transferência dela para outra cidade.

"Minha testemunha de defesa não vai comparecer. Vai prestar depoimento em Vitória. Não podemos correr o risco com as manifestações previstas para o dia da audiência. São poucos policiais na cidade para garantir a segurança", destacou Hiran, sugerindo que a audiência seja realizada em outra localidade.

David Passos, que faz a defesa de Hermenegildo, lembrou que a presença de seu cliente não será necessária. "A maioria das testemunhas de acusação pede para não prestar o depoimento na presença dos réus. Diante disso, não há motivo para submetê-lo a tal desgaste e risco", destacou. Ele é acompanhado na mesma decisão por Adoniran Lopes, que defende Valcir. "Vou acompanhar os depoimentos, mas quero resguardar a integridade física do meu cliente, acrescentou.

Leonardo Rocha, que defende Dionathas e Bruno e já tinha autorizado a ida de seus clientes a Fundão, mudou de estratégia. Estive com meus clientes e eles estão muito preocupados com a situação. Já receberam informações sobre os protestos que vão acontecer e temem por suas vidas. Não podemos correr o risco, informou.

MOTIVO

A audiência em Fundão foi marcada para serem ouvidos os depoimentos das testemunhas de defesa e de acusação, além dos relatos dos denunciados pelo assassinato da médica. Para o próximo dia 26, foram convocadas duas testemunhas da acusação pelo Ministério Público Estadual (MPES): Felismino Martins e César Augusto Arcari.

O primeiro é o caseiro e o segundo o proprietário do sítio onde foi escondida a moto utilizada no dia do crime por Dionathas Alves Vieira. Além deles, também prestarão depoimentos outras testemunhas chamadas pela defesa dos réus.

Fundão é a cidade da família de Milena e também dos denunciados como responsáveis pelo crime. A ida ao município decorre de uma solicitação do Juizado local e, por lei, os réus têm o direito de acompanhar estas oitivas. Mas os advogados de defesa estão preocupados com as manifestações previstas para o dia do julgamento e por isso decidiram pedir a suspensão da ida de seus clientes àquela Comarca.

Além da audiência de Fundão, uma outra foi marcada para as 9 horas, do dia 12 de abril, desta vez, no Fórum de Vitória, para que sejam colhidos os depoimentos dos últimos quatro réus: o policial civil Hilário Frasson, o pai dele Esperidião Frasson, ambos acusados de mando do crime, além de Valcir Silva Dias e Hermenegildo Palaoro Filho, apontados como intermediadores do assassinato. Eles começaram a ser ouvidos em audiência, realizada no final de fevereiro, que acabou sendo suspensa em decorrência do horário avançado na noite.