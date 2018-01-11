Reunião nesta sexta define novo valor da passagem do Transcol

A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) informou que a reunião do Conselho Tarifário para definir o reajuste da passagem do Transcol será na tarde desta sexta-feira (12), às 14 horas, na sede do DER, na Avenida Beira-Mar, Ilha de Santa Maria, Vitória.
A expectativa é de que o novo valor seja anunciado pelo secretario Paulo Ruy Carnelli após a reunião. O secretário já garantiu que o aumento não chegará aos 15,97% (R$ 0,51) a mais no preço da passagem conforme pedido das empresas.
Com informações de Eduardo Dias