Retirada de minério da areia de Camburi só será concluída em 2020

A retirada do pó de minério depositado nas areias da parte norte da Praia de Camburi, em Vitória, só será concluída pela Vale em 2020. A remoção e revitalização da área já vem sendo discutida desde 2011 e tornou-se uma exigência e uma das medidas de compensação ambiental destinadas à empresa a partir de março do ano passado, quando foi assinado um Termo de Compromisso Ambiental (TCA).
O termo foi assinado pela mineradora, Ministérios Públicos Federal (MPF-ES) e do Espírito Santo (MPES), Prefeitura de Vitória eGoverno do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
A Vale afirmou, por nota, que o projeto de recuperação já foi elaborado e entregue para análise ao Iema e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semam). De acordo com os prazos estabelecidos no TC), após a aprovação dos órgãos ambientais, a Vale tem ainda o prazo de cinco meses para contratar e iniciar as obras de recuperação da área.
Sobre a conclusão das atividades, o prazo previsto para a execução da obra é de 15 meses após a contratação.
O Iema afirmou que o projeto já está em fase final de análise, podendo ser aprovado já no próximo mês. Ainda de acordo com o Iema, a previsão é que o sedimento removiseja transportado em caminhões com capacidade para carregar 30 metros cúbicos e transportado para aterro de resíduos externos. A dinâmica da retirada do minério será de cinco viagens por dia, um total de 1.182 viagens em um período de quase oito meses.
Para o secretário municiapal de meio ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, o principal benefício da operação será a recuperação da área para a população.
O primeiro ponto positivo é que a população vai voltar a ter o espaço da praia. E junto com isso, vai nascer um centro de educação ambiental, que também está previsto no Termo de Compromisso Ambiental, disse.
OBRAS DE PARQUE COMEÇAM EM MARÇO
Além da retirada do minério depositado desde a década de 70 nas areias de Camburi e da criação de um Parque Costeiro na região, como parte do projeto de compensação ambiental, a Vale irá entregar até o fim de 2018 um complexo esportivo chamado Parque Zé da Bola. As obras começam em março.
De acordo com a mineradora, o espaço terá mais de 19 mil metros quadrados e será entregue à comunidade em dezembro de 2018. Para construir o projeto do parque, a Vale afirmou em nota que foram levadas em consideração além de conversas e reuniões, uma pesquisa realizada com mais de 500 moradores da região que frequentam a praia.
O maior interesse dos moradores foi em áreas de convivência, descanso, sombra e atividades físicas livres. Por isso, além do campo de futebol Zé da Bola, pista de skate e de bicicross, que já faziam parte do projeto original, outros equipamentos foram incluídos no projeto.
A partir de dezembro, os moradores da região contarão também com playgrounds, decks, mirantes, áreas para musculação e ginástica funcional, um pet park e mais áreas livres com árvores, pergolados e jardins.
O secretário municipal de gestão, planejamento e comunicação, Fabrício Gandini, afirmou em uma entrevista concedida à CBN Vitória que o parque feito pela Vale será administrado pela Prefeitura de Vitória
ENTENDA
2015
Início das discussões
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) moveu uma ação civil pública contra a Vale para retirada do minério depositado desde a década de 1970 na região da praia de Camburi.
2016
Propostas
Um ano depois do início das discussões, a Vale apresentou à Prefeitura Municipal de Vitória as propostas de compensação relativas à recuperação da área.
2017
Assinatura
Dois anos depois o Termo de Compromisso Ambiental (TCA) do Passivo Ambiental da Vale foi assinado. Participaram da assinatura o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Prefeitura Municipal de Vitória, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Secretaria de Meio Ambiente de Vitória.
Medidas
Despoluição e revitalização do rio Camburi, monitoramento ambiental, recuperação da orla emersa na parte norte de Camburi, criação de um Parque Costeiro e do Parque Zé da Bola.
2018
Parque Zé da Bola
O início das obras do parque está previsto para abril de 2018. A previsão de entrega é para o fim do mesmo ano.
2020
Parque Costeiro
A retirada do minério da parte emersa e a conclusão do Parque Costeiro está prevista para ser concluída em 2020, como consta no cronograma oficial.