Retirada de minério da areia de Camburi só será concluída em 2020

No final da Praia de Camburi, minério acumulado na areia Crédito: Fernando Madeira | AG

A retirada do pó de minério depositado nas areias da parte norte da Praia de Camburi, em Vitória, só será concluída pela Vale em 2020. A remoção e revitalização da área já vem sendo discutida desde 2011 e tornou-se uma exigência e uma das medidas de compensação ambiental destinadas à empresa a partir de março do ano passado, quando foi assinado um Termo de Compromisso Ambiental (TCA).

O termo foi assinado pela mineradora, Ministérios Públicos Federal (MPF-ES) e do Espírito Santo (MPES), Prefeitura de Vitória eGoverno do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

A Vale afirmou, por nota, que o projeto de recuperação já foi elaborado e entregue para análise ao Iema e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semam). De acordo com os prazos estabelecidos no TC), após a aprovação dos órgãos ambientais, a Vale tem ainda o prazo de cinco meses para contratar e iniciar as obras de recuperação da área.

Sobre a conclusão das atividades, o prazo previsto para a execução da obra é de 15 meses após a contratação.

O Iema afirmou que o projeto já está em fase final de análise, podendo ser aprovado já no próximo mês. Ainda de acordo com o Iema, a previsão é que o sedimento removiseja transportado em caminhões com capacidade para carregar 30 metros cúbicos e transportado para aterro de resíduos externos. A dinâmica da retirada do minério será de cinco viagens por dia, um total de 1.182 viagens em um período de quase oito meses.

Para o secretário municiapal de meio ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zouain, o principal benefício da operação será a recuperação da área para a população.

O primeiro ponto positivo é que a população vai voltar a ter o espaço da praia. E junto com isso, vai nascer um centro de educação ambiental, que também está previsto no Termo de Compromisso Ambiental, disse.

Pó escuro e brilhoso de minério se mistura às conchinhas da praia, em Camburi Crédito: Fernando Madeira | AG

OBRAS DE PARQUE COMEÇAM EM MARÇO

Além da retirada do minério depositado desde a década de 70 nas areias de Camburi e da criação de um Parque Costeiro na região, como parte do projeto de compensação ambiental, a Vale irá entregar até o fim de 2018 um complexo esportivo chamado Parque Zé da Bola. As obras começam em março.

De acordo com a mineradora, o espaço terá mais de 19 mil metros quadrados e será entregue à comunidade em dezembro de 2018. Para construir o projeto do parque, a Vale afirmou em nota que foram levadas em consideração além de conversas e reuniões, uma pesquisa realizada com mais de 500 moradores da região que frequentam a praia.

O maior interesse dos moradores foi em áreas de convivência, descanso, sombra e atividades físicas livres. Por isso, além do campo de futebol Zé da Bola, pista de skate e de bicicross, que já faziam parte do projeto original, outros equipamentos foram incluídos no projeto.

Nova pista de bicicross em Camburi Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A partir de dezembro, os moradores da região contarão também com playgrounds, decks, mirantes, áreas para musculação e ginástica funcional, um pet park e mais áreas livres com árvores, pergolados e jardins.

O secretário municipal de gestão, planejamento e comunicação, Fabrício Gandini, afirmou em uma entrevista concedida à CBN Vitória que o parque feito pela Vale será administrado pela Prefeitura de Vitória

ENTENDA

2015

Início das discussões

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) moveu uma ação civil pública contra a Vale para retirada do minério depositado desde a década de 1970 na região da praia de Camburi.

2016

Propostas

Um ano depois do início das discussões, a Vale apresentou à Prefeitura Municipal de Vitória as propostas de compensação relativas à recuperação da área.

2017

Assinatura

Dois anos depois o Termo de Compromisso Ambiental (TCA) do Passivo Ambiental da Vale foi assinado. Participaram da assinatura o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Prefeitura Municipal de Vitória, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Secretaria de Meio Ambiente de Vitória.

Medidas

Despoluição e revitalização do rio Camburi, monitoramento ambiental, recuperação da orla emersa na parte norte de Camburi, criação de um Parque Costeiro e do Parque Zé da Bola.

2018

Parque Zé da Bola

O início das obras do parque está previsto para abril de 2018. A previsão de entrega é para o fim do mesmo ano.

2020

Parque Costeiro

A retirada do minério da parte emersa e a conclusão do Parque Costeiro está prevista para ser concluída em 2020, como consta no cronograma oficial.



