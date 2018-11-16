Retirada de médicos cubanos do Espírito Santo será imediata

Médicos cubanos chegam ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Após o anúncio do fim da parceria de Cuba com o Mais Médicos , a previsão é que os profissionais cubanos que atuam no programa federal comecem a deixar o Espírito Santo já nos próximos dias. A saída deve ser gradual, já que a Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), até então responsável por intermediar a vinda dos médicos ao programa, deve emitir passagens aéreas individualmente.

Fontes ligadas à coordenação do programa do Mais Médicos no Estado contam que a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) recebeu um aviso de alerta sobre a saída imediata dos cubanos, mas como a Opas não tem condições de fretar aviões para retirar de uma vez os mais de 8 mil médicos do Brasil, os profissionais deverão deixar os municípios à medida que as passagens aéreas forem sendo emitidas pela organização internacional. Isso pode acontecer em blocos por exemplo: dez em um dia, outros dez no seguinte e assim sucessivamente.

Atualmente, 210 médicos cubanos atuam no Espírito Santo. No Brasil, de 16.150 médicos que atuam no Mais Médicos, 8.332 são cubanos. A previsão é que todos eles deixem o Brasil em até 40 dias, segundo informações divulgadas após uma reunião da embaixada de Cuba com representantes do conselho que reúne secretários municipais de saúde, e membros da Opas.

O fim da participação dos médicos cubanos foi anunciado na última quarta-feira. Em nota divulgada pelo Ministério da Saúde do país caribenho, a decisão é atribuída a questionamentos feitos pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), à qualificação dos médicos cubanos e ao seu projeto de modificar o acordo, exigindo revalidação de diplomas no Brasil e contratação individual.

Bolsonaro já criticou o Mais Médicos em diversas ocasiões  o tema foi frequente em sua campanha eleitoral.

Em agosto, em um comício durante a campanha eleitoral em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ele afirmou que iria usar o Revalida - o exame de validação de diplomas - para expulsar médicos cubanos do Brasil.

EDITAL

Após o rompimento da parceria de Cuba com o programa no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que lançará nos próximos dias um edital para convocar médicos que queiram ocupar as vagas que ficarão ociosas com a saída dos cubanos.

Porém, os gestores municipais ressaltam que os profissionais do Mais Médicos atuam em locais aonde os médicos brasileiros não querem ir  seja por causa do salário, seja pelas condições de trabalho oferecidas, geralmente em postos de saúde de áreas mais carentes e marginalizadas.

MUNICÍPIOS PEDEM QUE BOLSONARO VOLTE ATRÁS

A Associação Brasileira dos Municípios (ABM) divulgou carta aberta ao presidente eleito, Jair Bolsonaro, pedindo que ele tome ações imediatas para reverter a decisão do governo cubano de retirar-se do programa Mais Médicos. O pedido, segundo o texto, é feito em nome dos prefeitos do Brasil.

Na carta, a ABM argumenta que graças ao programa muitos municípios brasileiros puderam oferecer atendimento médico básico pela primeira vez para toda sua população. A associação afirma que o programa foi criado atendendo a demanda dos municípios que não conseguiam contratar médicos para periferias das regiões metropolitanas, distritos indígenas, pequenas cidades e regiões distantes dos grandes centros urbanos.