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Educação

Resultado do Enem vai ser divulgado nesta sexta

Nota só poderá ser consultada pelos participantes de modo individual

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 23:28

Publicado em 

17 jan 2019 às 23:28
Os candidatos que fizeram o Enem 2018 vão poder consultar suas notas a partir de hoje. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o horário de liberação será divulgado hoje mesmo, nas rede sociais da instituição.
 Para consultar suas notas nas provas objetivas, os candidatos devem acessar a
página do participante (enem.inep.gov.br/participante), incluir o CPF e a senha cadastrada. A nota do Enem 2018 só pode ser consultada individualmente.
 Os participantes que realizaram o exame como treineiros só terão acesso aos seus resultados no dia 18 de março. O “espelho da redação”, que são as cópias digitalizadas dos textos e as justificativas para as notas, também será liberado em 18 de março, informa o Inep.
SISU
Com a nota do Enem 2018, os candidatos podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019. O prazo começa na próxima terça, dia 22, e encerra na sexta-feira, dia 25. A inscrição é feita pelo site do programa: sisu.mec.gov.br. A primeira chamada será no dia 28 de janeiro.
 A aplicação do Enem 2018 aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. Dos 5,5 milhões de inscritos na edição, apenas 24,9% não compareceram para fazer o exame.
Além do Sisu, as notas do Enem podem ser usadas no Programa Universidade para Todos (ProUni), Financiamento Estudantil (Fies) e em 37 universidades de Portugal.

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