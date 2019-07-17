Litoral sul

Ressaca no mar de Anchieta assusta moradores

Segundo testemunhas, ondas chegaram a atingir três metros

Publicado em 17 de julho de 2019 às 20:25 - Atualizado há 6 anos

Ressaca em Anchieta Crédito: Jonas Pereira

O mar de Anchieta, município do Litoral Sul do Espírito Santo, encontra-se agitado desde esta terça-feira (16). A mudança de tempo, com forte ventania, contribuiu para o cenário. De acordo com a Defesa Civil do município, a situação já está perdendo força e não há maiores riscos aos moradores da região.

Segundo o radialista Anilson Ferreira, as ondas chegaram a atingir três metros por volta das 16h10 desta quarta (17), em especial na Ponta dos Castelhanos.

"As ondas estavam enormes na região, logo atrás da prefeitura. Uma obra está sendo feita para a contenção, mas parece que não está adiantando e ainda está sendo danificada, sem ninguém trabalhando nela. Componentes do Corpo de Bombeiros recomendam que os pescadores não saiam hoje e que as pessoas evitem ficar na orla. Alguns moradores, por precaução, procuraram ir para a casa de parentes", contou.

VEJA VÍDEO

O QUE DIZ A PREFEITURA

De acordo com o secretário de infraestrutura de Anchieta, Leonardo Abrantes, o trecho da orla que foi atingido pela ressaca, é próximo a prefeitura, chamado de Vila Samarco. “Este trecho vem sofrendo com erosão desde o fim do ano passado e nessa semana foi mais agredido, danificando o muro, o calçadão e parte do asfalto.”

Já o trecho da Ponta dos Castelhanos, que está em obra, não foi danificado. “Essa parte da orla está em obra de contenção e já mostrou que foi suficiente para conter a força da água. São 480m de muro, além da pavimentação”, completou o secretário. A obra está sendo executada em parceria com o Governo do Estado e deve ser entregue em 30 dias.

Na Vila Samarco, onde parte do asfalto foi atingido, Leonardo explicou que como a via é de mão dupla, mas de sentido único, só uma parte precisou ser isolada e por isso, o trânsito não precisou ser interrompido ou desviado.

Sobre a obra para recuperar o trecho, a prefeitura pretende aplicar a mesma interferência da Ponta dos Castelhanos.

TURISMO NÃO É PREJUDICADO

Além do período de verão, o município de Anchieta recebe muitos turistas nesta época do ano, mas o secretário informou que apesar da erosão, o turismo não sofre impacto imediato. Além de outras praias, o balneário central tem cerca de 2,5km de orla e a área atingida é de 400m.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta