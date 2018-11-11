Rematrícula em escolas de Vitória começa nesta segunda-feira

Pais ou responsáveis podem fazer a rematrícula online dos alunos Crédito: Wilbert Suave Silva

Começa nesta segunda-feira (12) o período de rematrícula na rede municipal de ensino de Vitória. O prazo se encerra no dia 25 de novembro. As rematrículas podem ser realizadas por meio do aplicativo Vitória Online - no ícone "Boletim Escolar" - ou no portal da Prefeitura de Vitória.

Segundo a administração municipal, se não tiver acesso à internet, o responsável pelo aluno ou o estudante maior de idade poderá ir à secretaria da unidade de ensino para atualizar os dados cadastrais e efetivar a rematrícula. Em caso de alteração de endereço, o responsável pelo estudante deverá entregar o comprovante de residência na escola.

"É essencial que haja toda uma mobilização dos pais ou responsáveis em torno do período de rematrícula. Sabemos que é um momento de grande impacto na vida de toda a família, por isso cuidamos de todo o processo com muita atenção", disse a secretária municipal de Educação, Adriana Sperandio.

Solicitação de transferência

Também será possível solicitar a transferência interna do estudante para outra unidade da rede municipal a partir de 9 de janeiro de 2019, se houver vaga disponível na escola pleiteada, observando-se a ordem da lista de solicitação de vagas no Sistema de Gestão Escolar (SGE).

O estudante que não conseguir a transferência solicitada terá sua vaga assegurada na unidade de ensino em que já se encontra matriculado.

Torpedos

Para chamar a atenção de pais e responsáveis acerca da rematrícula, a Secretaria Municipal de Educação (Seme) vai enviar um torpedo com esta mensagem: "Prefeitura de Vitoria informa: atenção ao período de rematrícula de seu filho. Acesse vitoria.es.gov.br/boletim entre 12/11 e 25/11 ou vá até a unidade de ensino".

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