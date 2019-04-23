185 MORTES NO ESTADO

Regiões Sul e Serrana lideram número de mortes no trânsito no ES

A região Sul teve 31 mortes em acidentes no primeiro trimestre do ano passado e 49 óbitos neste ano - um aumento de 58%

Publicado em 23 de abril de 2019 às 15:32 - Atualizado há 6 anos

Acidente na BR 262, em Viana Crédito: Divulgação | PRF

Os acidentes em estradas das regiões Sul e Serrana do Espírito Santo elevaram a quantidade de mortes no trânsito que o estado registrou no primeiro trimestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. A quantidade de óbitos subiu de 164 no três primeiros meses do ano passado para 185 neste ano.

Somente na região Sul foram 31 mortes em acidentes no primeiro trimestre do ano passado e 49 óbitos neste ano – um aumento de 58%. Na região Serrana a elevação foi de 40% nas ocorrências, passando de 22 para 31 mortes. A cidade com mais mortes no trânsito foi Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com 21 ocorrências. Santa Maria de Jetibá foi a cidade com mais mortes na Região Serrana (6), enquanto a Serra foi a cidade com mais acidentes fatais na Grande Vitória, com 11 óbitos.

O detalhamento das ocorrências foi feito pela secretaria de Estado de Segurança Pública. A pesquisa aponta que 70% dos acidentes fatais foram em rodoviais estaduais. Na avaliação do especialista em trânsito, Ronaldo Gaudio, a condição ruim de algumas vias, somada à imprudência de alguns condutores, são fatores determinantes para tantos acidentes graves.

"Grande parte das rodovias estaduais não possui acostamento. É um fator que pode ser ocasionador de acidentes, depende muito de qual via e o traçado dessa via. Nas vias estaduais é mais comum o trânsito de condutores sem habilitação. Também são locais que as vias têm características mais sinuosas", avaliou o especialista.

A pesquisa também apontou que 49% dos acidentes fatais foram com motociclistas e 86% das vítimas eram homens. Em relação ao grande número de acidentes graves, o especialista em trânsito também argumenta que as aulas práticas e teóricas deveriam ser mais rigorosas, para aumentar a capacidade dos condutores.

"Para amenizar isso em um prazo médio ou curto é preciso a intensificação do treinamento nas autoescolas, com aulas mais dentro da realidade do trânsito de hoje em dia, que requer muita atenção do condutor. Para formar dentro desse propósito é preciso mais tempo de aulas teóricas e práticas", opinou Gaudio.

CACHOEIRO ESTUDA MELHORIAS EM AVENIDA

Cidade capixaba com o maior número de mortes em acidentes graves, com 21 óbitos, Cachoeiro de Itapemirim está estudando medidas para evitar novas tragédias. O subsecretário de Trânsito da cidade, Sebastião Almeida, apontou a avenida Jones dos Santos Neves, que é estadual, como uma das mais perigosas do município. O subsecretário argumenta que a via é bem sinalizada, mas que alguns acidentes acontecem devido à imprudência dos motoristas.

Além das campanhas de conscientização para os condutores, o subsecretário diz que a prefeitura e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), estão estudando possíveis alterações na via.

“A sinalização está adequada, mas o motorista não obedece a sinalização. Temos que pensar o que podemos fazer para impedir isso, de maneira que eu não provoque acidente, de maneira que quem passe na via não provoque acidentes", disse o subsecretário.

DETRAN VAI CRIAR GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Detran quer aumentar fiscalização contra condutores imprudentes Crédito: Marcos Fernandez

Diante de tantas mortes e acidentes graves no estado, o diretor-geral do Detran no Espírito Santo, Givaldo Vieira, afirmou que o órgão vai criar uma Gerência de Fiscalização de Trânsito. O grupo será coordenada pelo Detran, com participação da Polícia Militar e das Guardas Municipais de algumas cidades.

Givaldo Vieira afirma que a Polícia Rodoviária também será convidada para compor o núcleo. A intenção do Detran com a Gerência de Fiscalização é aumentar a quantidade de operações integradas de fiscalização. A expectativa é para que a implantação do núcleo aconteça no mês de maio deste ano.

"Nós queremos implementar a partir de maio. O decreto está em análise pela equipe do governador, para publicação. Estamos trabalhando com o prazo para que até a primeira quinzena de maio nós estejamos com tudo publicado e pronto para fazer modificação internada, para começar a agir com esse valor fortalecido dentro do Detran. Queremos ter como resultado uma fiscalização mais efetiva, não preocupado em gerar multa, mas com o foco em prevenir acidentes e reduzir o número de mortos", disse o diretor-geral do Detran.

CIDADE COM MAIS MORTES NA GRANDE VITÓRIA

Com 11 mortes registradas em acidentes no primeiro trimestre, a Prefeitura da Serra afirma que atua na fiscalização das vias municipais e promove ações de educação de trânsito em escolas, empresas e entidades civis. A prefeitura também enfatizou que a BR-101 e a ES-010 são as rodovias que mais registram acidentes graves na cidade.

MORTES NO TRÂNSITO (PRIMEIRO TRIMESTRE)

2019: 185 mortes

2018: 164 mortes

