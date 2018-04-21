Região Serrana do ES deve ter mínima de 12ºC nesse domingo

O domingo (22) vai ser de temperaturas baixas em diversas cidades da Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, a temperatura mínima pode chegar a 12ºC durante a madrugada em Pedra Azul, 13ºC em Santa Teresa e 15ºC em Domingos Martins.

O friozinho pode ser sentindo ainda durante todo o dia na região. A máxima não passa de 26ºC. Em Pedra Azul a máxima é de 25ºC, em Domingos Martins 26ºC, em Venda Nova do Imigrante 25ºC e em Santa Teresa 24ºC.

A previsão para todo o Estado é de Sol entre nuvens em todo o Espírito Santo. Ventos marítimos espalham unanimidade e pode chover isoladamente em alguns pontos.

GRANDE VITÓRIA