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Região Serrana do ES deve ter mínima de 12ºC nesse domingo

A previsão é de temperaturas baixas em toda Região Serrana do Estado

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 20:07
O domingo (22) vai ser de temperaturas baixas em diversas cidades da Região Serrana do Espírito Santo. Segundo o Instituto Climatempo, a temperatura mínima pode chegar a 12ºC durante a madrugada em Pedra Azul, 13ºC em Santa Teresa e 15ºC em Domingos Martins. 
O friozinho pode ser sentindo ainda durante todo o dia na região. A máxima não passa de 26ºC. Em Pedra Azul a máxima é de 25ºC, em Domingos Martins 26ºC, em Venda Nova do Imigrante 25ºC e em Santa Teresa 24ºC.
A previsão para todo o Estado é de Sol entre nuvens em todo o Espírito Santo. Ventos marítimos espalham unanimidade e pode chover isoladamente em alguns pontos.
GRANDE VITÓRIA
Na Grande Vitória a previsão é tempo firme para esse domingo (22). O calor diminui e a temperatura mínima fica na casa de 18ºC durante a manhã e a máxima é de 29ºC na Capital.

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