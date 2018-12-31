Reforço em oito linhas do Transcol para curtir o réveillon tranquilo

Transcol Crédito: Patrícia Scalzer

Os usuários do Sistema Transcol podem comemorar a virada do ano com tranquilidade. Oito linhas de ônibus terão reforço na noite desta segunda (31) e outras quatro serão criadas para atender os passageiros que desejam passar a virada na Curva da Jurema, na Capital.

Segundo a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Ceturb-GV), o serviço noturno terá reforço, com viagens a mais, nas linhas 568, 563, 831, 837, 845, 854, 613 e 609, nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Também haverá reforço de carros de reserva nos terminais de integração, das 20h até a meia-noite do dia 31, e das 10 horas às 20 horas do dia 1º de janeiro. Além disso, o serviço noturno convencional estará operando normalmente.

LINHAS ESPECIAIS

Haverá ainda, quatro linhas especiais, criadas para atender quem se desloca para as áreas da Curva da Jurema e da Avenida Adalberto Simão Nader. As linhas que irão até a Curva da Jurema sairão do T. Jardim América e do T. Campo Grande, partir das 20h30, até às 23 horas do dia 31. Já as linhas que irão até a Avenida Adalberto Simão Nader, partirão do T. Carapina e do T. Vila Velha, a partir das 21h10 até as 23h40.

Para levar a população para festejar a virada do ano nos balneários, a linha 806 (T. Jacaraípe / Nova Almeida) terá quatro viagens a mais, das 21h às 23h. A linha 820 (T. Jacaraípe / T. Carapina) terá quatro viagens a mais, partindo de Jacaraípe, das 20h30 às 23h, e mais três viagens, partindo de Carapina, das 21h30 às 23 horas. A 875 (T. Laranjeiras / T. Jacaraípe) terá mais quatro viagens extras, das 20h52 às 22h40 e a 650 (T. Vila Velha / T. Ibes) terá duas viagens a mais partindo de Vila Velha, às 20h50 e 21h30, e cinco viagens a mais partindo do Ibes, das 20h às 22h15.

REFORÇO NOTURNO





A programação para o atendimento durante e depois das comemorações de Ano Novo na Grande Vitória começa na virada do ano, já no dia 1º, com viagens a mais da linha 837 (Nova Almeida / T. Carapina), para atender às comemorações no município de Serra. Serão quatro viagens extras, com partidas de Nova Almeida às 0h40, 02h, 03h20 e 04h40. E do Terminal Carapina, haverá saídas às 02h, 03h20, 04h40 e 06h.

A linha 845 (Costa Bela / T.Jacaraípe) terá dez viagens a mais, entre 04h40 e 06h10 do dia 1º, partindo de Capuba. Já a linha 854 (Praia Grande / T. Jacaraípe) terá oito viagens extras, saindo de Praia Grande, das 04h30 até as 06h15 do dia 1º. E a linha 831 (Manguinhos / T. Carapina) terá uma viagem a mais, às 05h.