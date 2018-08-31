Rede municipal de ensino entre as dez melhores do país

Sala de aula Crédito: Pixabay

A média das notas das escolas municipais coloca o Espírito Santo entre os dez Estados com melhor proficiência em Português e Matemática no ensino fundamental. O desempenho mais proveitoso foi na prova de Matemática dos alunos do 5º ano, em que o Estado apareceu em 5º lugar, atrás de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

A média geral é impulsionada pelos alunos das escolas municipais do interior do Estado. Isso porque as notas dos alunos da Grande Vitória não chegaram nem a figurar entre as 30 melhores.

Nas avaliações do 5º ano, se destacaram os municípios de Vila Valério e Iconha. Itarana, Mantenópolis e Marechal Floriano também aparecem bem posicionados.

Na outra ponta da tabela, Mimoso do Sul, Divino São Lourenço, Ibitirama e Alegre figuram na lanterna tanto em Português quanto em Matemática.

Já na prova aplicada ao 9º ano, os alunos da rede municipal de Brejetuba se destacaram, ficando em primeiro lugar em Língua Portuguesa e segundo em Matemática no Estado.

Mimoso do Sul aparece novamente no ranking das piores notas entre os alunos do 9º ano. Nessa lista, também figuram Pedro Canário, Ponto Belo e Serra.

O Saeb não divulga os nomes das instituições avaliadas.

GRANDE VITÓRIA

Os municípios da Grande Vitória não tiveram um bom desempenho em nenhuma das quatro avaliações. A cidade mais bem colocada foi Vila Velha, que aparece em 34º lugar na avaliação de Português do 9º ano. O município obteve média de 263,66 pontos, longe dos mais de 290 pontos conseguidos pelos alunos de Brejetuba na mesma prova.

Já a Serra figura duas vezes entre as cinco cidades com menores médias: nas provas de Poruguês (239,86) e Matemática (240,53) do 9º ano. Nessas provas, a cidade ficou em 70º lugar de 73 municípios do Estado que participaram. Os cinco demais não tinham o número mínimo de 20 alunos por classe.

Cariacica teve as menores médias da Grande Vitória nas provas aplicadas aos alunos do 5º ano.

Já a Capital não liderou em nenhuma das avaliações ficando atrás de Vila Velha entre os municípios da Grande Vitória. Na região, Vitória aparece em terceiro nas notas de Português para o 5º ano (209,86 pontos).

NEM O BÁSICO

Segundo os parâmetros do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), no 5º ano, pelo menos metade dos alunos das escolas municipais da Grande Vitória apresentam nível básico ou adequado de proficiência nas duas disciplinas aplicadas.

Nesse quesito, Vila Velha lidera com quase 70% dos estudantes da prova de Matemática obtendo proficiência nesses níveis.

No entanto, entre os alunos do 9º ano, isso se inverte. Na Serra e em Cariacica, onde a situação é pior, mais e 70% dos estudantes têm nota considerada insuficiente. Em Vila Velha, onde a situação é um pouco mais favorável, mais da metade (55,87%) não conseguiu alcançar o básico.

Em Vitória, 67,25% dos alunos tiveram notas consideradas insuficientes.

AS PREFEITURAS

Diante dos resultados, as prefeituras da Grande Vitória apontam avanços, mas também reconhecem fragilidades no desempenho dos alunos.

A Prefeitura da Serra, que teve os piores resultados na Grande Vitória no 9º ano, afirmou que a média das notas teve ligeiro aumento entre 2015 e os dados atuais. Claro que queremos melhorar os resultados. Temos investido muito na formação do professor, afirmou a subsecretária municipal de Educação, Lêda Calente.

Já o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, afirmou que a pasta recebeu os resultados do Saeb com muita tristeza. Demonstra que as políticas públicas, sobretudo as orientações nacionais estão falhas. Precisamos intervir rapidamente nos processos educacionais para que a gente possa garantir condições melhores de aprendizagem para nosso estudantes.

Adriana Sperandio, secretária de Educação de Vitória, aponta que a capital manteve a média de 2015, mas avançou qualitativamente quando analisados os dados por proficência. Em Língua Portuguesa, observa-se aumento percentual no nível avançado e, em Matemática, redução no nível insuficiente, aumento no nível básico, assim como aumentou o nível avançado nos anos iniciais. Hoje, nosso desafio maior são os anos iniciais, pois estes trazem tendência de manutenção.

Já em Vila Velha, o secretário Roberto Beling avalia o resultado como satisfatório, uma vez que é o melhor da Grande Vitória, mas diz que a nota é apenas um parâmetro para ajudar a definir estratégias de aprendizagem. Ele ressalta que o município tem feito bastante investimento na área, inclusive com capacitação de professores voltada para as avaliações externas, e vai manter essa política.