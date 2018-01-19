Rede Gazeta leva foliões para Camarote Vix no Sambão

Desfile no Sambão do Povo do ano passado: de camarote, a visão da festa na avenida é privilegiada Crédito: Vitor Jubini | GZ

Abram alas para o espaço que promete ser o maior fervo do Carnaval de Vitória. Nos dias 2 e 3 de fevereiro, sexta e sábado de festa no Sambão do Povo, os assinantes de A GAZETA vão poder assistir aos desfiles das escolas de samba, de camarote, no Sambão do Povo, com visão privilegiada e preço exclusivo oferecido pelo Clube do Assinante. As vendas já estão abertas e contemplam opção de open bar para a noite de sábado.

Para sentir o samba bem de perto, a estrutura vai funcionar no setor D, ao lado do recuo da bateria. A vantagem para os assinantes é resultado da parceria entre a Rede Gazeta e o Camarote Vix. Um dia a mais por R$ 1 real: a compra do passaporte para os dois dias, sexta, dia 2, e sábado, dia 3, custa R$ 231, enquanto apenas para o sábado sai por R$ 230.

Os valores promocionais são válidos em lote de pré-venda exclusiva e cada passaporte dá direto a entrada de uma pessoa para os dois dias.

Fazemos questão que os assinantes participem dessa festa de camarote. Para fazer parte do Clube de vantagens, basta acessar assine.gazetaonline.com.br ou entrar em contato no telefone (27) 3321-8699, convida a coordenadora do Clube A GAZETA do Assinante, Liliane Brunoro.

COBERTURA

Enquanto o Carnaval de Vitória esquenta os tamborins, o jornal A GAZETA, a coluna Ziriguidum trazem as novidades das escolas de sambas e os bastidores da preparação para os desfiles.

A Revista.AG também prepara um ensaio fotográfico com as rainhas de bateria deste ano, enquanto o Gazeta Online trará com os detalhes das apresentações. A gente se empenha em fazer uma cobertura, porque o Carnaval de Vitória melhora a cada ano, destaca o editor-chefe da Redação Integrada, André Hees.

A rádio CBN Vitória também entra no time com a cobertura no Sambão do Povo. E até os dias dos desfiles, a rádio Litoral FM dará informações sobre os preparativos das escolas.

CONVIDADOS VÃO COMENTAR DESFILES NA TV GAZETA

Um time de profissionais da Rede Gazeta se prepara para entrar na avenida e uma das novidades deste ano é a transmissão ao vivo do sábado, dia 3 de fevereiro, pela TV Gazeta.

A transmissão será comanda por apresentadores dos telejornais acompanhados por comentaristas convidados. É a primeira vez que a emissora afiliada da Rede Globo vai transmitir ao vivo o Carnaval diretamente do Sambão do Povo. O time de comentaristas será composto pelo jornalista Jace Theodoro, a estilista Stael Majeski, o percussionista Fábio Carvalho e a sambista Tatiana Paysan.