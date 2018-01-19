Rede Gazeta leva foliões para Camarote Vix no Sambão

Abram alas para o espaço que promete ser o maior fervo do Carnaval de Vitória. Nos dias 2 e 3 de fevereiro, sexta e sábado de festa no Sambão do Povo, os assinantes de A GAZETA vão poder assistir aos desfiles das escolas de samba, de camarote, no Sambão do Povo, com visão privilegiada e preço exclusivo oferecido pelo Clube do Assinante. As vendas já estão abertas e contemplam opção de open bar para a noite de sábado.
Para sentir o samba bem de perto, a estrutura vai funcionar no setor D, ao lado do recuo da bateria. A vantagem para os assinantes é resultado da parceria entre a Rede Gazeta e o Camarote Vix. Um dia a mais por R$ 1 real: a compra do passaporte para os dois dias, sexta, dia 2, e sábado, dia 3, custa R$ 231, enquanto apenas para o sábado sai por R$ 230.
Os valores promocionais são válidos em lote de pré-venda exclusiva e cada passaporte dá direto a entrada de uma pessoa para os dois dias.
Fazemos questão que os assinantes participem dessa festa de camarote. Para fazer parte do Clube de vantagens, basta acessar assine.gazetaonline.com.br ou entrar em contato no telefone (27) 3321-8699, convida a coordenadora do Clube A GAZETA do Assinante, Liliane Brunoro.
COBERTURA
Enquanto o Carnaval de Vitória esquenta os tamborins, o jornal A GAZETA, a coluna Ziriguidum trazem as novidades das escolas de sambas e os bastidores da preparação para os desfiles.
A Revista.AG também prepara um ensaio fotográfico com as rainhas de bateria deste ano, enquanto o Gazeta Online trará com os detalhes das apresentações. A gente se empenha em fazer uma cobertura, porque o Carnaval de Vitória melhora a cada ano, destaca o editor-chefe da Redação Integrada, André Hees.
A rádio CBN Vitória também entra no time com a cobertura no Sambão do Povo. E até os dias dos desfiles, a rádio Litoral FM dará informações sobre os preparativos das escolas.
CONVIDADOS VÃO COMENTAR DESFILES NA TV GAZETA
Um time de profissionais da Rede Gazeta se prepara para entrar na avenida e uma das novidades deste ano é a transmissão ao vivo do sábado, dia 3 de fevereiro, pela TV Gazeta.
A transmissão será comanda por apresentadores dos telejornais acompanhados por comentaristas convidados. É a primeira vez que a emissora afiliada da Rede Globo vai transmitir ao vivo o Carnaval diretamente do Sambão do Povo. O time de comentaristas será composto pelo jornalista Jace Theodoro, a estilista Stael Majeski, o percussionista Fábio Carvalho e a sambista Tatiana Paysan.
Estamos animados com o que está por vir. Preparamos uma super cobertura. Nosso objetivo é jogar luz na cultura do Espírito Santo e mostrar que nós também sabemos fazer um Carnaval, contou o editor-chefe da TV Gazeta, André Junqueira.