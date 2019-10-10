Rede Gazeta é finalista nacional em duas categorias do Prêmio Aberje

A Rede Gazeta conquistou, nesta quinta-feira (10), duas importantes vitórias na etapa regional do Prêmio Aberje, a mais importante premiação de jornalismo empresarial do Brasil. Concorrendo com trabalhos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, a Rede sagrou-se campeã nas categorias "Diversidade e inclusão" e "Multipúblicos". Com isso, os trabalhos capixabas irão para a final nacional da disputa, que acontece no próximo dia 31 de outubro, em São Paulo.

As campanhas vencedoras foram "Dia Do Orgulho Gay - Levante A Bandeira Do Respeito" e o "Movimento Somos Capixabas. A primeira ação foi realizada no dia 25 de março, considerado o Dia Nacional do Orgulho Gay, quando a Rede Gazeta hasteou a bandeira LGBT+ na sede da empresa e realizou ações com funcionários para promoção do respeito à diversidade e valorização da pluralidade. A campanha foi publicada nas redes sociais e foram entregues minibandeiras LGBT+ para os funcionários que desejavam colocá-la no crachá.

Já o "Somos Capixabas" conquistou o pódio por ter sido uma ação institucional que enalteceu as características do Espírito Santo e da população de diferentes maneiras, com ações na TV Gazeta, no jornal A Gazeta, no portal Gazeta Online e, também, com interações com os cidadãos no "Viradão Vitória" de 2018. Por falar nisso, a segunda temporada do programa vai ao ar na TV Gazeta neste sábado (12), a partir das 14h30.

"São campanhas que traduzem a essência da Rede Gazeta. Somos uma empresa que valoriza o capixaba e a inclusão. Não poderíamos ser tão bem representados em um prêmio, estamos muito felizes com o resultado e esperamos ansiosos pela etapa nacional", comemorou a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg.

No próximo dia 31 de outubro, a Rede Gazeta participará do "Painel de Cases" do Prêmio Aberje 2019. Durante todo o dia, os outros vencedores regionais apresentarão seus trabalhos a uma banca julgadora. Cada apresentação deverá ter até 20 minutos, e o resultado nacional da premiação será conhecido no dia 25 de novembro, em uma cerimônia em São Paulo.

