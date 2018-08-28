Rede de solidariedade para ajudar músico que mora na rua em Vitória

Solista capixaba Elias Crédito: Marcelo Prest | GZ

Uma rede de solidariedade se formou para ajudar o músico capixaba Elias Belmiro , 50 anos, que está morando nas ruas. Integrantes do Instituto Ajude ao Próximo estão em contato com Elias, que hoje passa os dias vagando e dormindo no Centro de Vitória. Ele será encaminhado para um centro de reabilitação para dependentes químicos localizado em Cariacica.

Segundo o coordenador do instituto, Kelvim Amaral, Elias já era conhecido pelo grupo e, há algumas semanas, aguardava uma vaga em um centro de reabilitação para tratar o alcoolismo, vício que o levou para a rua. A vaga foi disponibilizada na noite desta segunda-feira (27). O Instituto Ajude ao Próximo é conhecido por oferecer café da manhã e outros serviços para pessoas em situação de rua.

Ele tinha aceitado ir para a casa de recuperação, mas estávamos aguardando surgir a vaga. Ficamos sabendo ontem à noite que a vaga estava disponível e vou procurá-lo, disse Kelvim.

O Gazeta Online mostrou a história de Elias, que há quatro anos vive nas ruas da Capital. Ele é um grande artista do Espírito Santo, talentoso violonista que é referenciado até no Dicionário da Música Brasileira. Se consagrou como solista, gravou dois CDs instrumentais e tocou no quinteto do violonista Maurício de Oliveira. Seu primeiro álbum, lançado em 1996, dedicado a Vila-Lobos, teve duas faixas compiladas no CD do grupo Time-Life, em que participou artistas internacionais do porte do compositor e maestro americano John Williams.

Além da gravação dos dois álbuns, Elias tocou em países da Europa e se apresentou no antigo Teatro Carmélia com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo sob a regência do maestro Helder Trefzger, em 1992. Na época, o moço jovem com cabelos grandes encantava o público com o som dos solos de seu violão.

COMOÇÃO

Após a publicação da reportagem do Gazeta Online, nesta segunda-feira (27), diversos internautas lamentaram por meio de e-mail, comentários nas redes sociais e telefonemas a situação em que Elias se encontra e ofereceram ajuda. Ex-alunos do solista, que atuou por mais de 10 anos como professor na Escola de Música do Espírito Santo (Fames), se mobilizaram em busca de oferecer alternativas para Elias sair das ruas.

Fiquei muito triste com a situação do Elias. Eu era vocalista da Banda Caramelo quando o Elias estava iniciando na música. Eu e alguns amigos estamos querendo ir até ele para ver o que podemos fazer, por um acaso você sabe onde podemos encontrá-lo? Se souber, por favor nos informe, disse Alexandre Jorge Anders Medeiros por e-mail.

Elias Belmiro ministrando aula de musicalização para crianças do projeto social Cajun (Caminhando Juntos), em 2005 Crédito: Fábio Vicentini | Arquivo GZ