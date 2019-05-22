Recusa a testes não impede indiciamento de motoristas por embriaguez

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, dirigiam os carros envolvidos no acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta | Eduardo Dias

Os dois motoristas envolvidos em um grave acidente com duas mortes na Terceira Ponte, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (22) foram presos em flagrante. Ambos foram autuados por dirigir embriagados e também por homicídio doloso com dolo eventual. O delegado responsável pelo inquérito, Ney Fanfa Ribas Neto, entendeu que os dois não tinham a intenção de cometer os homicídios, mas assumiram o risco de produzir o acidente ao dirigirem após consumirem bebida alcoólica.

Os condutores dos carros foram identificados como Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, de 34 anos, e Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos. Os dois se recusaram a fazer quatro exames que poderiam comprovar a ingestão de bebida alcoólica ou outros tipos de droga. Ainda no local do acidente, os dois motoristas não quiseram fazer o teste do bafômetro. Horas depois, os motoristas também se recusaram a fazer exames de sangue, urina e o exame clínico com um médico do Instituto Médico Legal (IML) de Vitória.

Carros envolvidos em acidente com mortes na Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias

O advogado criminalista Raphael Câmara, consultado pela reportagem, explicou que em situações como esta, a recusa aos exames é um direito do motorista, uma vez que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si.

"Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, isso é princípio constitucional. Assim como você pode ficar em silêncio durante um depoimento, você não é obrigado a contribuir com investigações criminais quando você é investigado", explicou. NO entanto, o próprio criminalista destaca que não somente os testes de alcoolemia são usados para se comprovar embriaguez. Há, segundo ele, recursos como provas testemunhais e técnicas.

POLÍCIA TEM OUTROS MÉTODOS PARA AUTUAÇÃO

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, também reforça que, mesmo com a recusa em fazer os exames, os motoristas podem ser enquadrados por embriaguez a partir do relato feito pelos policiais que atenderem a ocorrência, depoimentos de testemunhas ou outras provas colhidas na investigação. Como, por exemplo, se as autoridades policiais afirmarem que o suspeito estava com andar cambaleante, fala desconexa e hálito etílico.

Perícia da Polícia Civil trabalhando nos carros envolvidos em acidente na Terceira Ponte Crédito: Eduardo Dias

RECUSA É INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA

A recusa ao teste do bafômetro é considerada uma infração gravíssima. O motorista recebe as mesmas punições administrativas do motorista embriagado que aceita fazer o teste. Ele é multado em R$ 2.934,70, tem a carteira de habilitação apreendida e o direito de dirigir fica suspenso por um ano.

MORTE DE DOIS JOVENS

O acidente ocorrido na Terceira Ponte teve como consequência a morte do casal de namorados Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e Brunielly Oliveira, de 17 anos. Testemunhas que prestaram depoimento à polícia relataram que os motoristas envolvidos no acidente estavam disputando um racha antes de atingirem a moto conduzida por Kelvin. A jovem Brunielly estava de carona na moto.