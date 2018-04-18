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Frente fria

Recorde de frio é registrado em Vitória na madrugada desta quarta

A menor temperatura do ano até agora foi registrada pelo Inmet as 6h de hoje, em que o termômetro marcou 19,3°C

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 12:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 12:35
Amanhecer desta quarta-feira (18), na Ilha do Frade, em Vitória. Capital teve recorde de frio no ano Crédito: Leid Paiva
Vitória teve recorde de frio confirmado na madrugada desta quarta-feira (18). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima na Capital chegou a 19,3°C, medição registrada às 6h. O recorde anterior era de 19,5°C, no último dia 12.
Segundo o Climatempo, o resfriamento era esperado desde a semana passada e ocorreu com a chuva e o ar polar que vieram com a passagem de uma frente fria, que também é responsável pela chuva forte que atinge a Grande Vitória nos últimos dias.
Ainda de acordo com o Climatempo, o frio atingiu todo o Estado. As medições do Inmet mostram que as menores temperaturas do Espírito Santo foram registradas em Venda Nova do Imigrante: 13,5°C, Santa Teresa: 13,7°C, Afonso Claudio: 15,9°C e Alegre: 17,7°C.
PEDRA AZUL: MORADOR REGISTRA 10ºC
O comerciante Vagner Uliana, 36 anos, morador de Pedra Azul, em Domingos Martins, acordou na manhã desta quarta-feira (18) com o termômetro de sua residência marcando 10°C. Uliana afirma que, até agora, é temperatura mais baixa do ano observado por ele na região.
"Estava 10°C faltando 10 minutos para as 6h. A manhã foi linda, com cara de inverno", descreveu Vagner. "Eu vi muita gente publicando 11°C, 12°C, parece que aqui foi o registro mais baixo", conta. E que registro!
Fotos feitas pelo comerciante mostram uma manhã nublada e aconchegante em Pedra Azul.
O comerciante Vagner Uliana é morador de Pedra Azul, na Região das Montanhas, e registrou 10°C no início da manhã desta quarta-feira (18) no termômetro que tem em casa Crédito: Vagner Uliana
TEMPERATURA PODE CAIR MAIS
O vento frio de uma grande massa de ar polar que está na costa do Sul e do Sudeste do Brasil persiste no Espírito Santo até o fim da semana. Assim, as madrugadas seguem amenas, embora as tardes fiquem mais quentes. Até o sábado, pode haver novo recorde de baixa temperatura em Vitória.
PREVISÃO DO TEMPO
Ainda de acordo com o Climatempo, a chuva ainda pode cair fraca sobre a região de Vitória e todo o litoral capixaba nesta quarta e também na quinta-feira, mas o sol aparece. Na sexta-feira e no sábado, 21 de abril, o tempo fica seco, com sol e sem previsão de chuva. Algumas pancadas de chuva podem voltar a ocorrer durante o domingo, dia 22, mas com fraca a moderada intensidade. Não há risco de chuva intensa.
VITÓRIA TEM ABRIL MAIS CHUVOSO DESDE 2011
O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 50,2 mm em Vitória entre 9 horas de segunda (16) e 9 horas de terça (17). O total acumulado em 48 horas, entre a manhã do domingo (15), e a manhã da terça-feira (17) foi de 180,4 mm. A média de chuva para abril em Vitória é de aproximadamente 116 mm. Em 17 dias de abril choveu 315,4 mm, 175% acima da média. É o abril mais chuvoso desde 2011 quando choveu 384,0 mm, segundo o INMET.

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