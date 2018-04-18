Recorde de frio é registrado em Vitória na madrugada desta quarta

Amanhecer desta quarta-feira (18), na Ilha do Frade, em Vitória. Capital teve recorde de frio no ano Crédito: Leid Paiva

Vitória teve recorde de frio confirmado na madrugada desta quarta-feira (18). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima na Capital chegou a 19,3°C, medição registrada às 6h. O recorde anterior era de 19,5°C, no último dia 12.

Segundo o Climatempo, o resfriamento era esperado desde a semana passada e ocorreu com a chuva e o ar polar que vieram com a passagem de uma frente fria, que também é responsável pela chuva forte que atinge a Grande Vitória nos últimos dias.

Ainda de acordo com o Climatempo, o frio atingiu todo o Estado. As medições do Inmet mostram que as menores temperaturas do Espírito Santo foram registradas em Venda Nova do Imigrante: 13,5°C, Santa Teresa: 13,7°C, Afonso Claudio: 15,9°C e Alegre: 17,7°C.

PEDRA AZUL: MORADOR REGISTRA 10ºC

"Estava 10°C faltando 10 minutos para as 6h. A manhã foi linda, com cara de inverno", descreveu Vagner. "Eu vi muita gente publicando 11°C, 12°C, parece que aqui foi o registro mais baixo", conta. E que registro!

Fotos feitas pelo comerciante mostram uma manhã nublada e aconchegante em Pedra Azul.

O comerciante Vagner Uliana é morador de Pedra Azul, na Região das Montanhas, e registrou 10°C no início da manhã desta quarta-feira (18) no termômetro que tem em casa Crédito: Vagner Uliana

TEMPERATURA PODE CAIR MAIS

O vento frio de uma grande massa de ar polar que está na costa do Sul e do Sudeste do Brasil persiste no Espírito Santo até o fim da semana. Assim, as madrugadas seguem amenas, embora as tardes fiquem mais quentes. Até o sábado, pode haver novo recorde de baixa temperatura em Vitória.

PREVISÃO DO TEMPO

Ainda de acordo com o Climatempo, a chuva ainda pode cair fraca sobre a região de Vitória e todo o litoral capixaba nesta quarta e também na quinta-feira, mas o sol aparece. Na sexta-feira e no sábado, 21 de abril, o tempo fica seco, com sol e sem previsão de chuva. Algumas pancadas de chuva podem voltar a ocorrer durante o domingo, dia 22, mas com fraca a moderada intensidade. Não há risco de chuva intensa.

VITÓRIA TEM ABRIL MAIS CHUVOSO DESDE 2011