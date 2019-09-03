NO PROCON

Reclamações contra empresas de festas e formaturas aumentam 30%

Foram 52 registros de janeiro ao início de setembro deste ano, contra 40 reclamações no mesmo período do ano passado

Publicado em 3 de setembro de 2019 às 21:53 - Atualizado há 6 anos

ES - Vitória - Consumidores aguardam atendimento no Procon/ES (Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor) Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

O Procon Estadual registrou um aumento de 30% nas reclamações contra empresas que prestam serviço em shows, formaturas e casamentos. Foram 52 registros de janeiro ao início de setembro deste ano, contra 40 reclamações no mesmo período do ano passado. A reportagem da CBN Vitória foi atrás da informação após a repercussão de situações em que formandos e noivos tiveram prejuízos com a contratação de festas de formatura e casamento que acabaram não sendo realizadas.

Reclamações contra empresas e festas de formaturas aumentam 30 por cento

No último mês, noivos do Sul do estado viram o sonho do casamento se transformando em pesadelo, após receberem a mensagem da empresa contratada para realizar serviços de decoração, buffet e outros, dizendo que o tratado não poderia ser cumprido.

Segundo a diretora jurídica do Procon Estadual, Andréa Munhós, a maioria das reclamações registradas pelo órgão é por descumprimento de oferta e rescisão de contrato.

“Alguma coisa que foi prometida na época da contratação e na execução do contrato que não foi cumprido, e pedindo a rescisão contratual. As vezes desistem do contrato, querem rescindir, a empresa não aceita e eles vem ao Procon buscando essa ajuda para rescindir o contrato”, explicou.

Diretora jurídica do Procon-ES, Andréa Munhós Crédito: José Carlos Schaeffer

Nestes casos, o Procon aciona a empresa para apurar as informações e intermediar um acordo entre as partes. Não havendo acerto, um processo administrativo é aberto e a empresa pode ser punida com multa. Já para o consumidor, o próprio órgão orienta o acionamento na Justiça.

“Não conseguindo resolver aqui, o consumidor aciona o Judiciário podendo buscar danos morais e o que mais entender que tem direito”, disse.

DICAS

Para evitar contratempos, a diretora dá dicas para checagem de informações e referências da empresa no mercado antes do fechamento de qualquer negócio.

A gente orienta que os consumidores pesquisem a situação cadastral das empresas antes de contratar, busquem informações sobre a reputação da empresa com conhecidos, para antes de fechar o contrato, saber se a empresa é sólida, se já tem reclamações nesse sentido e se tem condições de arcar com esse contrato Andrea Munhós, diretora jurídica do Procon Estadual, •

Além disso, Andréa pede atenção aos consumidores antes de assinar o contrato, destacando a necessidade de se ler todas as cláusulas do serviço contratado.

“Embora o contrato verbal tenha validade e seja muito usado, nesse tipo de situação como um casamento que você contrata um ano antes ou até mais, a gente orienta que a pessoa se resguarde com um contrato escrito, leia todas as cláusulas e tenha tudo explicado do que está pagando e o que a empresa tenha que fornecer. Para numa eventualidade da empresa descumprir, ter esse documento para acionar o Procon administrativamente, ou no Judiciário se for o caso”, finalizou.

Para mais dúvidas ou reclamações, o órgão pede para que os consumidores compareçam pessoalmente a sede do Procon Estadual, na avenida Princesa Isabel, 599, no Centro de Vitória, ou entre em contrato pelo aplicativo Procon ES.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta