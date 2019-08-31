Home
>
Grande Vitória
>
Área onde jovem morreu afogado era imprópria para banho, diz prefeitura

Área onde jovem morreu afogado era imprópria para banho, diz prefeitura

O corpo do rapaz foi encontrado por um mergulhador no fundo do mar cerca de duas horas após o desaparecimento

Gazeta Online

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 21:38

 - Atualizado há 6 anos

Equipes do Corpo de Bombeiros e guarda-vidas nas buscas pelo homem desaparecido na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Um jovem de 19 anos morreu afogado por volta das 14h deste sábado (31) na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com informações da coordenadora do Serviço de Salvamento Aquático de Vila Velha, Arlene Dutra, o local onde Everton Barbosa Machado se afogou era impróprio para banho. 

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Segundo a coordenadora, uma boia preta, que marca onde não é permitido banhistas, estava no local, por causa da grande quantidade de pedras e buracos que existem naquela região.

O corpo do rapaz foi encontrado por um mergulhador no fundo do mar cerca de duas horas após o desaparecimento. Foi necessário o uso de cordas para amarrar o corpo e retirá-lo da água.

O AFOGAMENTO

O rapaz, que morava no bairro São Torquato, em Vila Velha, estava no local com dois irmãos no momento do afogamento. Segundo informações da prefeitura, Everton tentava fazer uma travessia até uma pedra nadando junto com um irmão. A travessia foi bem sucedida por um deles, que chegou ao local de destino. Mas Everton, que tentou voltar atrás, não conseguiu e acabou afundando no mar.

Ainda segundo a Prefeitura de Vila Velha, a irmã notou que Everton havia desaparecido e começou a gritar por socorro. Guarda-vidas que estavam presentes no local ouviram os gritos e iniciaram a procura ao rapaz. Equipes de buscas foram montadas com a coordenação do Corpo de Bombeiros. Participaram da equipe oito guarda-vidas e três bombeiros, utilizando pranchões e caiaques.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais