Área onde jovem morreu afogado era imprópria para banho, diz prefeitura

O corpo do rapaz foi encontrado por um mergulhador no fundo do mar cerca de duas horas após o desaparecimento

Publicado em 31 de agosto de 2019 às 21:38 - Atualizado há 6 anos

Equipes do Corpo de Bombeiros e guarda-vidas nas buscas pelo homem desaparecido na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Um jovem de 19 anos morreu afogado por volta das 14h deste sábado (31) na Praia da Costa, em Vila Velha. De acordo com informações da coordenadora do Serviço de Salvamento Aquático de Vila Velha, Arlene Dutra, o local onde Everton Barbosa Machado se afogou era impróprio para banho.

Segundo a coordenadora, uma boia preta, que marca onde não é permitido banhistas, estava no local, por causa da grande quantidade de pedras e buracos que existem naquela região.

O corpo do rapaz foi encontrado por um mergulhador no fundo do mar cerca de duas horas após o desaparecimento. Foi necessário o uso de cordas para amarrar o corpo e retirá-lo da água.

O AFOGAMENTO

O rapaz, que morava no bairro São Torquato, em Vila Velha, estava no local com dois irmãos no momento do afogamento. Segundo informações da prefeitura, Everton tentava fazer uma travessia até uma pedra nadando junto com um irmão. A travessia foi bem sucedida por um deles, que chegou ao local de destino. Mas Everton, que tentou voltar atrás, não conseguiu e acabou afundando no mar.

Ainda segundo a Prefeitura de Vila Velha, a irmã notou que Everton havia desaparecido e começou a gritar por socorro. Guarda-vidas que estavam presentes no local ouviram os gritos e iniciaram a procura ao rapaz. Equipes de buscas foram montadas com a coordenação do Corpo de Bombeiros. Participaram da equipe oito guarda-vidas e três bombeiros, utilizando pranchões e caiaques.

