PRAIA DA COSTA

Área do Exército em Vila Velha será transformada em novo parque

O Exército, segundo a Prefeitura, já sinalizou que concorda em liberar a área, que é um trecho de mata que não é de preservação permanente. A liberação, no entanto, depende do aval da Secretaria de Patrimônio da União (SPU)

Publicado em 12 de abril de 2019 às 16:50 - Atualizado há 6 anos

Área do Exército em Vila Velha será transformada em novo parque Crédito: Gazeta Online | Google Earth

A região entre o Convento da Penha e o Morro do Moreno concentra um grande atrativo turístico de Vila Velha e da região da Grande Vitória. Agora, o projeto para criação de um parque — que seria chamado Rio da Costa — pretende trazer melhoria urbana com atração para moradores e visitantes. A área escolhida para o parque pertence ao Exército, na Praia da Costa.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, o Exército já sinalizou que concorda em liberar o terreno, que é um trecho com vegetação, mas não é de preservação permanente. O local fica embaixo da Terceira Ponte, entre o Outeiro do Convento, o Morro do Moreno e a Baía de Vitória.

A liberação para uso da área, no entanto, depende do aval da Secretaria de Patrimônio da União (SPU). A Prefeitura deve enviar a solicitação para isso nos próximos dias.

Mapa mostra localização do parque a ser construído em Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Para tirar o parque do papel, a prefeitura vai investir R$ 850 mil. Anteriormente, a secretária municipal de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Caroline Jabour, havia informado que esse valor era proveniente de uma multa aplicada contra uma construtora, que teria construído um prédio com o tamanho acima do permitido pelas regras de Vila Velha.

Porém, posteriormente, a prefeitura emitiu uma nota na qual afirma que houve um equívoco por não se tratar de uma multa, mas sim de uma compensação ambiental imposta pelo judiciário provocado pelo Ministério Público e não pelo município.

NOVA RUA

A secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Caroline Jabour, contou que a prefeitura ainda não definiu como será o parque, mas que terá um tamanho de 33 mil metros quadrados. "A princípio, estamos focado na escolha do local do parque, da delimitação do parque. Mas seria uma área de transição entre o Morro do Moreno e o tecido urbano. Uma área de lazer, de convivência, mas também um espaço para feiras e eventos", explica.

Caroline Jabour, secretária de Vila Velha Crédito: Caíque Verli | CBN Vitória

A secretária revelou ainda que pretende construir uma nova rua, paralela ao parque, apenas para pedestres e ciclistas, com vista privilegiada para o Convento da Penha, da Praia da Costa até a avenida São Paulo.

"Considerando que nós vamos solicitar a cessão dessa área, a ideia seria criar um eixo em direção ao Convento para pedestres e ciclistas, com ciclovia, que daria acesso da região da Praia da Costa para a Avenida São Paulo. Uma via com uma visão bastante privilegiada do Convento", detalha.

A Prefeitura será a responsável pela administração do parque, que até agora é chamado de "Rio da Costa". A secretária disse ainda que não é possível dar um prazo de quanto tempo demoraria para ele ser aberto após a liberação da SPU.

