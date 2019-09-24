Rádio Gazeta agora somente no FM

A alegria dos locutores Jô de Souza e Thelma Rocha agora na Gazeta FM 97.1 Crédito: Pollyana Cuel

Hoje temos uma notícia importante para os ouvintes da Rádio Gazeta. A partir das 14 horas, a emissora terá o desligamento final da frequência 820 AM, sendo transmitida somente em FM, no dial 97.1.

Vale uma ressalva que, desde o mês de maio, a rádio teve a mudança de frequência anunciada, mas ainda estava nos dois campos de transmissão. E lá se foram mais de 35 anos de história no AM, numa linda trajetória, em que a Rádio Gazeta sempre foi líder isolada de audiência. Por lá passaram locutores ícones do rádio capixaba, como Jairo Maia e Aloísio Ovelha. Profissionais que iam além das ondas do rádio porque invadiam, com entrada liberada, as casas e os corações dos ouvintes. E foi nessa linha que se formou a família Rádio Gazeta.

E agora, no FM, a rádio continua seguindo com a fidelidade dos ouvintes, a alegria e o carisma, marca especial dos seus locutores, além de muita informação, prestação de serviço e espaço para os maiores sucessos populares. A virada da rádio para 97.1FM se posiciona como uma importante conquista da Rede Gazeta que, atualmente, tem o leque mais completo de emissoras, tanto do ponto de vista do ouvinte quanto para o mercado.

“A Rádio Gazeta sempre foi motivo de muito orgulho para nós. Sabemos da sua importância e do carinho dos ouvintes. Por isso, esse é mais um marco nessa trajetória de sucesso. Seguimos agora somente no FM, no qual continuamos a valorizar a fidelidade e proximidade com nosso público, porém com mais qualidade”, explica o diretor de Operação e Programação, Gabriel Moura.

Esse avanço com a mudança para FM segue também as tendências de evolução do veículo rádio, que continua sendo um meio de comunicação de impacto quando se quer falar com grande parte da sociedade, já que, além de estar dentro das casas, vai junto com os ouvintes nos carros ou no celular. Já em relação aos ouvintes, a novidade foi muito bem aceita, e os retornos desde maio são positivos.

Para o gerente das rádios, Renan Faé, a história da Rádio Gazeta traz muita emoção e alegria. “A mudança de frequência foi muito desejada, por ser um avanço e ir ao encontro das expectativas do mercado. Agora, em 97.1 FM, temos certeza que fortalecemos a nossa audiência com mais qualidade e conteúdo, além de abrir espaços para novidades na programação e aumentar as parcerias."

E, em relação à programação, os ouvintes continuam com o mesmo carinho e interação durante todo o dia, além da união de música, com notícias e prestação de serviço. Portanto, a partir de hoje, a Rádio Gazeta está mais perto de todos os ouvintes somente na frequência FM, em casa, no carro ou no celular, com praticidade e qualidade.

PROGRAMAÇÃO RÁDIO GAZETA FM 97.1

De segunda a domingo, das 5 às 7h – Coração Sertanejo

De segunda a domingo, das 7 às 9h - Gazeta Bom Dia

De segunda a domingo, das 9 às 10h - No colo de Jesus e de Maria, com Padre Marcelo

De segunda a sábado, das 10h ao meio-dia - Show da Manhã

Aos domingos, das 10h ao meio-dia - Intimidade do Samba

De segunda a domingo, do meio-dia às 13h - Arquivo Gazeta

De segunda a domingo, das 13 às 15 horas - Tarde Total

De segunda a domingo, das 15 às 17h - Paradão da Gazeta

De segunda a domingo, das 17 às 19h - Forrozão da Gazeta

De segunda a domingo, das 19 às 21h - Clube da Amizade

De segunda a domingo, das 22h à meia-noite - Clássicos da Gazeta