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Em Belo Horizonte

Radialista referência da crônica esportiva do ES está internado em MG

Após postagem sobre um senhor não identificado e internado ser compartilhada em redes sociais, familiares e amigos identificaram o cronista Ângelo Ribeiro, que marcou época na cobertura esportiva no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 13:55

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 13:55

Postagem compartilhada em rede social ajudou a identificar o idoso internado como sendo o cronista capixaba Ângelo Ribeiro Crédito: Reprodução/Facebook
Nos últimos dias, publicações nas redes sociais sobre um idoso internado no Hospital Francisco de Assis, em Belo Horizonte, foram compartilhadas com o objetivo de identificá-lo. Só o que se sabia até então era que o homem possuía documentos com endereços de Guarapari e Vitória. Nesta terça-feira (05) surgiu a informação de que o idoso é o radialista capixaba Ângelo Ribeiro. É o que garante o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas, Jair Oliveira.

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Segundo conversas de Jair com familiares do radialista, Ângelo tinha o hábito de ir a Minas Gerais para visitar parentes e amigos. "Ele costuma viajar para lá até por ter o benefício de viajar gratuitamente, então se aproveitava dessa situação. Quando tomei conhecimento desse caso, logo entrei em contato com a filha dele, Tatiana, e confirmamos que era ele de fato. Ele está lá desde agosto, mas agora está identificado e a família já o acompanha", disse Jair Oliveira.
Ainda de acordo com informações repassadas por familiares ao representante da Acec, Ângelo é diabético e estava confuso e um pouco debilitado quando deu entrada no hospital mineiro.

HISTÓRIA NO RÁDIO

Ângelo foi um dos precursores da crônica esportiva e pioneiro no radiojornalismo esportivo no Espírito Santo. Ele tem passagens marcantes por veículos como Rádio Espírito Santo, Gazeta AM e Tribuna AM e é bastante reverenciado por gerações no meio.
"O Ângelo é o pai da crônica esportiva capixaba. Ele revolucionou a cobertura do futebol aqui no Estado, era um visionário. Ele era funcionário da Vale. Muitas vezes dava um jeito de deixar o expediente para transmitir jogos da Desportiva, principalmente. Ele é uma referência para mim e muitos outros profissionais que marcaram época e estão na ativa no rádio do Espírito Santo", disse o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas, Jair Oliveira.
Recentemente, Ângelo e outros jornalistas e cronistas do Estado foram homenageados em uma sessão solene na Assembleia Legislativa dedicada aos 50 anos da Acec. Na ocasião, ele recebeu um certificado pelos serviços prestados à crônica esportiva capixaba.

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