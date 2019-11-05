Radialista referência da crônica esportiva do ES está internado em MG

Postagem compartilhada em rede social ajudou a identificar o idoso internado como sendo o cronista capixaba Ângelo Ribeiro Crédito: Reprodução/Facebook

Nos últimos dias, publicações nas redes sociais sobre um idoso internado no Hospital Francisco de Assis, em Belo Horizonte, foram compartilhadas com o objetivo de identificá-lo. Só o que se sabia até então era que o homem possuía documentos com endereços de Guarapari e Vitória. Nesta terça-feira (05) surgiu a informação de que o idoso é o radialista capixaba Ângelo Ribeiro. É o que garante o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas, Jair Oliveira.

Segundo conversas de Jair com familiares do radialista, Ângelo tinha o hábito de ir a Minas Gerais para visitar parentes e amigos. "Ele costuma viajar para lá até por ter o benefício de viajar gratuitamente, então se aproveitava dessa situação. Quando tomei conhecimento desse caso, logo entrei em contato com a filha dele, Tatiana, e confirmamos que era ele de fato. Ele está lá desde agosto, mas agora está identificado e a família já o acompanha", disse Jair Oliveira.

Ainda de acordo com informações repassadas por familiares ao representante da Acec, Ângelo é diabético e estava confuso e um pouco debilitado quando deu entrada no hospital mineiro.

HISTÓRIA NO RÁDIO

Ângelo foi um dos precursores da crônica esportiva e pioneiro no radiojornalismo esportivo no Espírito Santo. Ele tem passagens marcantes por veículos como Rádio Espírito Santo, Gazeta AM e Tribuna AM e é bastante reverenciado por gerações no meio.

"O Ângelo é o pai da crônica esportiva capixaba. Ele revolucionou a cobertura do futebol aqui no Estado, era um visionário. Ele era funcionário da Vale. Muitas vezes dava um jeito de deixar o expediente para transmitir jogos da Desportiva, principalmente. Ele é uma referência para mim e muitos outros profissionais que marcaram época e estão na ativa no rádio do Espírito Santo", disse o presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Capixabas, Jair Oliveira.