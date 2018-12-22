Radar móvel: motorista flagrado a 173 km/h na BR 101 em São Mateus

Mais uma imprudência foi registrada na BR 101 neste feriadão de Natal. Ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, por meio de radar móvel, flagrou um motorista a 173 km/h, na pista que tem limite de velocidade 80 km/h, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo.
O motorista que dirigia o veículo Range Rover (foto acima) foi flagrado na manhã deste sábado (22), no quilômetro 79 da rodovia.
Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a infração cometida pelo motorista flagrado pela PRF é considerada gravíssima, já que excedeu a velocidade acima de 50% do limite permitido.
A multa é de R$ 880,41 e gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas, diferentemente das outras multas por excesso de velocidade, esta tem uma particularidade: há medida administrativa para suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH.
Também em São Mateus, um motorista embriagado foi detido após fazer zigue-zague na BR 101. Ele foi encaminhado à Delegacia da cidade.