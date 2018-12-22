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Imprudência

Radar móvel: motorista flagrado a 173 km/h na BR 101 em São Mateus

Flagra ocorreu durante ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal; limite de velocidade na pista é de 80 km/h

Publicado em 22 de Dezembro de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2018 às 20:13
Ao centro, reprodução do radar móvel da PRF que flagrou motorista a 173 km/h Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Mais uma imprudência foi registrada na BR 101 neste feriadão de Natal. Ação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, por meio de radar móvel, flagrou um motorista a 173 km/h, na pista que tem limite de velocidade 80 km/h, em São Mateus, região Norte do Espírito Santo. 
O motorista que dirigia o veículo Range Rover (foto acima) foi flagrado na manhã deste sábado (22), no quilômetro 79 da rodovia. 
> A cada 20 minutos, um motorista perde o direito de dirigir
Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, a infração cometida pelo motorista flagrado pela PRF é considerada gravíssima, já que excedeu a velocidade acima de 50% do limite permitido.
A multa é de R$ 880,41 e gera sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mas, diferentemente das outras multas por excesso de velocidade, esta tem uma particularidade: há medida administrativa para suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da CNH.
Também em São Mateus, um motorista embriagado foi detido após fazer zigue-zague na BR 101. Ele foi encaminhado à Delegacia da cidade. 
> A cada dois minutos, um motorista é flagrado em alta velocidade

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