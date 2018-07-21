Rachaduras e buracos na ciclovia de Camburi em Vitória

Ciclovia da Praia de Camburi apresenta desgaste Crédito: Vitor Jubini

Enquanto três ciclovias estão sendo prometidas pela Prefeitura de Vitória  duas na Praia do Canto e a outra na Avenida Leitão da Silva , a passagem exclusiva de ciclistas da Praia de Camburi está com vários problemas. Com rachaduras, buracos e sujeira, os ciclistas precisam desviar dos obstáculos para garantir que cheguem ao destino final sem que aconteça uma queda no trajeto.

Pensando em levar uma vida mais saudável, a recepcionista Dyrlana Almeida Marques, de 42 anos, decidiu ir ao trabalho de bicicleta. Porém, por causa da condição da ciclovia, ela contou que tem medo de cair no caminho.

Eu tenho feito o trajeto de Jardim Camburi até a Enseada do Suá e a impressão que a gente tem é que falta manutenção na ciclovia. É preciso pedalar com atenção. Tem muita rachadura, e na altura de Jardim Camburi tem muitos buracos.

A situação fica ainda mais complicada quando chove, segundo o empresário Wilson Luiz Serafim, 58. Em dias de chuva fica tudo alagado e as rachaduras aumentam. Eu que ando sem equipamento de segurança fico bastante atento para não cair.

A quantidade de folhas e lixo espalhados pela ciclovia também chamam a atenção dos ciclistas. Enquanto a reportagem estava na orla de Camburi, um plástico agarrou na bicicleta da estudante de Educação Física Isabella Carvalho Coimbra, 20. Passo por aqui todos os dias e nunca vi fazerem manutenção. Também falta uma limpeza na pista, diz.

OUTRAS

Apesar do estado de conservação da ciclovia da orla de Camburi, que tem sido alvo de reclamações, uma nova ciclovia está mais perto de sair do papel: a da Rua da Grécia, no Barro Vermelho. Segundo a Prefeitura de Vitória, a obra já foi licitada e a pista exclusiva para bicicletas vai ter uma extensão de 600 metros.

A obra ainda contempla calçadas acessíveis dos dois lados e a expectativa é que fique pronta até o início do ano que vem. O investimento vai custar R$ 600 mil aos cofres municipais.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Henrique Valentim Martins, a intenção é garantir a segurança dos pedestres, dos ciclistas e das pessoas com baixa locomoção. A ciclovia ajuda na locomoção do ciclista e contribui com a sua segurança, já que a rua é bastante movimentada. Atualmente, o ciclista precisa andar ao lado dos veículos ou concorrer por espaço com pedestres.

Já a ciclovia da Avenida Rio Branco, na Praia do Canto, ainda não tem data para ser implantada, mas a previsão é que a ela seja construída no canteiro central e tenha 1,8 quilômetro de extensão.

Segundo o secretário, a obra está na fase de captação de recurso. O projeto está pronto para a captação de recurso. Ele ainda será debatido, a gente não implementa sem ouvir a comunidade, destacou.

Já em relação a ciclovia da Leitão da Silva, que atravessará vários bairros, a expectativa é que a obra na avenida fique pronta no mês de dezembro, segundo informou a subsecretária de Mobilidade Urbana do Estado, Luciene Becacici, na semana passada. O dinheiro para a obra está vindo regularmente e o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER), responsável pela obra, anunciou que a data da entrega vai ser em dezembro.

PREFEITURA DIZ QUE FAZ VISTORIA E MANUTENÇÃO

Questionada sobre o estado de conservação da ciclovia de Camburi, a Prefeitura de Vitória informou que realiza vistorias todo mês no local. De acordo com a administração municipal, quando é constatada a necessidade de reparação, uma equipe é enviada para executar o serviço.

Quando nossa equipe se depara com rachaduras ou buracos, nós fazemos o corte e a recomposição do local. A vistoria é permanente e realizada todo mês. Apresentando a necessidade, nós efetuamos o reparo, explicou o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Amorim Gonçalves.

Funcionário faz reparo em rachadura, em Camburi Crédito: SECOM - PMV | Divulgação

Ainda segundo o secretário, o desgaste da pista é considerado normal e já esperado pela prefeitura. O desgaste acontece não só em ciclovias, mas também em outros tipos de pavimento. Com a ação do sol, da chuva, do calor, do frio e da utilização é natural ter esse desgaste. Ainda mais em Camburi que tem um grande fluxo. Com o calor há a dilatação do próprio tipo de piso e isso é uma reação natural.