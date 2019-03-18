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Divirta-se

Quiz retrô verão 2019: você sabe tudo o que rolou na estação?

Teve cheiro misterioso, hits chicletes (lógico!!!), carnaval, festas que bombaram e temperaturas elevadíssimas com sensação térmica de derretimento mesmo. Relembre

Publicado em 18 de Março de 2019 às 20:52

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 mar 2019 às 20:52
Na despedida da estação, preparamos este quiz para você testar seus conhecimentos sobre os fatos que marcaram a temporada.

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