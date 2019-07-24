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Castelândia

Quiosque fica destruído após explosão na Serra

Com a força da explosão, o teto e as paredes do estabelecimento caíram. Todo o material que estava dentro do quiosque ficou destruído pelo fogo

Publicado em 

24 jul 2019 às 10:56

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 10:56

Um quiosque ficou completamente destruído após uma explosão na noite desta terça-feira (23) em Castelândia, na região de Jacaraípe, na Serra.
Com a força da explosão, o teto e as paredes do estabelecimento caíram. Todo o material que estava dentro do quiosque ficou destruído pelo fogo. A equipe de reportagem da TV Gazeta esteve no local na manhã desta quarta-feira, mas o proprietário não foi encontrado no local.
Ainda não há informações sobre o que teria causado a explosão e se o estabelecimento estaria funcionando no momento em que começou a pegar fogo.
UMA PESSOA FERIDA
Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a uma ocorrência de explosão em um quiosque no bairro Castelândia, em Serra, por volta das 0h desta quarta-feira (24). Uma guarnição foi até o local e realizou o combate às chamas. A estrutura do quiosque ficou totalmente comprometida e uma pessoa, do sexo masculino, de 22 anos, ficou ferida.
As informações são de que o homem dormia perto do estabelecimento quando a explosão aconteceu. Ele foi socorrido para o hospital Jayme dos Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde. O proprietário do comércio solicitou a perícia do Corpo de Bombeiros.
Quiosque fica destruído após explosão na Serra

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