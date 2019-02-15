Quiosque com beach bar na orla de Camburi fica para fim de março

Obras no K1, em Camburi: segundo pavimento ainda nem começou a ser feito Crédito: Vitor Jubini

Apresentado como um dos destaques da nova gestão na orla de Camburi, Vitória, para o verão, o beach bar Barlavento ainda está cercado de tapumes e nem começou a subir o segundo pavimento. A abertura de um espaço diferenciado na alta estação, com lounge e mezanino (área para shows com DJs), ficou na promessa. O quiosque, o K1, deveria ter sido entregue na segunda quinzena de janeiro, e agora a previsão é o final de março.

Procurada, a Ecos Eventos – concessionária que venceu a licitação para administrar os 14 quiosques de Camburi – informou que o atraso da entrega do quiosque foi motivado pela necessidade de intervenções estruturais que não estava programadas inicialmente.

“Por causa da construção de um segundo andar no K1, o engenheiro que acompanha a obra pediu que fosse feito um reforço na estrutura em benefício da segurança e da qualidade do projeto, o que ocasionou o atraso. Por isso, agora estamos trabalhando com o prazo de entrega do K1 até o final de março. Quanto aos termos do contrato, já entramos com solicitação na Prefeitura de Vitória pedindo a prorrogação dos prazos”, justificou a empresa, por nota.

A Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV) disse, por meio da assessoria, que, embora o Barlavento tenha sido anunciado pelos empresários para janeiro, o plano de trabalho firmado no contrato da prefeitura com a Ecos previa a entrega em fevereiro. Portanto, ainda não há atraso configurado para adotar sanções contra a concessionária.

Quanto à solicitação para extensão do prazo, o pedido foi protocolado na prefeitura no final da tarde de quarta-feira e ainda está sob análise.

No trecho da orla, do píer de Iemanjá até o cruzamento com a avenida Adalberto Simão Nader, estão funcionando os quiosques de 2 a 6. O K7, do mesmo empresário do K1, já estava programado para o mês que vem. O local será sushi bar e lounge, ou seja, especializado em culinária japonesa.

Apesar de estarem funcionando, após o verão ainda estão previstas a reforma do K3 (Regina Maris), K4 (Moqueka Prime) e K5 (Panela de Barro). O K2 (Gaivota) e o K6 (Caranguejo do Assis) foram reformados e entregues no final do ano.

CURVA DA JUREMA

A experiência de gestão única em Camburi ainda não passou no teste, mas a Câmara de Vitória aprovou na quarta-feira à noite projeto da prefeitura que prevê o mesmo modelo na Curva da Jurema. Na região, são 18 quiosques que deverão ficar sob a responsabilidade de apenas uma empresa por 10 anos, prazo que pode ser prorrogado por igual período. Do total de quiosques, 10 estão fechados, oito em funcionamento e com contrato vigente até 2021.

O vereador Mazinho dos Anjos apresentou uma emenda para que a licitação fosse feita em blocos, separando as unidades inativas das que estão em atividade, o que não foi aprovado. Pelo projeto que passou, até a elaboração do edital para a disputa da gestão não está claro como ficará a situação dos que estão funcionando. A CDV informou que os contratos serão respeitados, mas que o edital ainda será elaborado e somente a partir dele é que haverá elementos sobre todo o processo.