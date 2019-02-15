Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Quiosque com beach bar na orla de Camburi fica para fim de março
Ficou na promessa

Quiosque com beach bar na orla de Camburi fica para fim de março

Projeto de gestão terceirizada de unidades também foi aprovado para a Curva da Jurema
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

15 fev 2019 às 00:12

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 00:12

Obras no K1, em Camburi: segundo pavimento ainda nem começou a ser feito Crédito: Vitor Jubini
Apresentado como um dos destaques da nova gestão na orla de Camburi, Vitória, para o verão, o beach bar Barlavento ainda está cercado de tapumes e nem começou a subir o segundo pavimento. A abertura de um espaço diferenciado na alta estação, com lounge e mezanino (área para shows com DJs), ficou na promessa. O quiosque, o K1, deveria ter sido entregue na segunda quinzena de janeiro, e agora a previsão é o final de março.
Procurada, a Ecos Eventos – concessionária que venceu a licitação para administrar os 14 quiosques de Camburi – informou que o atraso da entrega do quiosque foi motivado pela necessidade de intervenções estruturais que não estava programadas inicialmente.
“Por causa da construção de um segundo andar no K1, o engenheiro que acompanha a obra pediu que fosse feito um reforço na estrutura em benefício da segurança e da qualidade do projeto, o que ocasionou o atraso. Por isso, agora estamos trabalhando com o prazo de entrega do K1 até o final de março. Quanto aos termos do contrato, já entramos com solicitação na Prefeitura de Vitória pedindo a prorrogação dos prazos”, justificou a empresa, por nota. 
A Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV) disse, por meio da assessoria, que, embora o Barlavento tenha sido anunciado pelos empresários para janeiro, o plano de trabalho firmado no contrato da prefeitura com a Ecos previa a entrega em fevereiro. Portanto, ainda não há atraso configurado para adotar sanções contra a concessionária.
Quanto à solicitação para extensão do prazo, o pedido foi protocolado na prefeitura no final da tarde de quarta-feira e ainda está sob análise.
No trecho da orla, do píer de Iemanjá até o cruzamento com a avenida Adalberto Simão Nader, estão funcionando os quiosques de 2 a 6. O K7, do mesmo empresário do K1, já estava programado para o mês que vem. O local será sushi bar e lounge, ou seja, especializado em culinária japonesa.
Apesar de estarem funcionando, após o verão ainda estão previstas a reforma do K3 (Regina Maris), K4 (Moqueka Prime) e K5 (Panela de Barro). O K2 (Gaivota) e o K6 (Caranguejo do Assis) foram reformados e entregues no final do ano.
CURVA DA JUREMA
A experiência de gestão única em Camburi ainda não passou no teste, mas a Câmara de Vitória aprovou na quarta-feira à noite projeto da prefeitura que prevê o mesmo modelo na Curva da Jurema. Na região, são 18 quiosques que deverão ficar sob a responsabilidade de apenas uma empresa por 10 anos, prazo que pode ser prorrogado por igual período. Do total de quiosques, 10 estão fechados, oito em funcionamento e com contrato vigente até 2021.
O vereador Mazinho dos Anjos apresentou uma emenda para que a licitação fosse feita em blocos, separando as unidades inativas das que estão em atividade, o que não foi aprovado. Pelo projeto que passou, até a elaboração do edital para a disputa da gestão não está claro como ficará a situação dos que estão funcionando. A CDV informou que os contratos serão respeitados, mas que o edital ainda será elaborado e somente a partir dele é que haverá elementos sobre todo o processo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados