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Adote um animalzinho

Quer um pet? Shoppings de Vila Velha e da Serra têm feira de adoção

No evento será possível escolher entre cachorros e gatos de várias idades, inclusive filhotinhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 19:46

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 19:46

Animais para adoção no shopping Montserrat na Serra Crédito: Divulgação
Está pensando em adotar um animal de estimação? Pois essa pode ser sua oportunidade. Neste sábado (22) acontecem duas feiras de adoção na Grande Vitória: uma no Shopping Montserrat, na Serra, e outra no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. 
Em ambos os locais as entradas são gratuitas. No evento será possível escolher entre cachorros e gatos de várias idades, inclusive filhotinhos. 
No Montserrat a feirinha começa a partir das 13 horas deste sábado, com encerramento às 18h, na entrada principal do piso L1. Já no Praia da Costa os animais estarão disponíveis para a adoção a partir das 14 horas, seguindo até às 20 horas no Piso L2.
Para levar o pet para casa, basta apresentar documentos pessoais e um comprovante de residência. O Shopping convida os visitantes a levarem 1kg de ração para contribuir com o abrigo Ame um Pet.

Serviço:
Feira de adoção Ame um Pet
Data: 22 de setembro
Shopping Montserrat  Piso L1
Horário: 13h às 18h
Shopping Praia da Costa - Piso L2
Horário: 14h às 20h
 

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