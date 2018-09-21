Quer um pet? Shoppings de Vila Velha e da Serra têm feira de adoção

Animais para adoção no shopping Montserrat na Serra Crédito: Divulgação

Está pensando em adotar um animal de estimação? Pois essa pode ser sua oportunidade. Neste sábado (22) acontecem duas feiras de adoção na Grande Vitória: uma no Shopping Montserrat, na Serra, e outra no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.

Em ambos os locais as entradas são gratuitas. No evento será possível escolher entre cachorros e gatos de várias idades, inclusive filhotinhos.

No Montserrat a feirinha começa a partir das 13 horas deste sábado, com encerramento às 18h, na entrada principal do piso L1. Já no Praia da Costa os animais estarão disponíveis para a adoção a partir das 14 horas, seguindo até às 20 horas no Piso L2.

Para levar o pet para casa, basta apresentar documentos pessoais e um comprovante de residência. O Shopping convida os visitantes a levarem 1kg de ração para contribuir com o abrigo Ame um Pet.

Serviço:

Feira de adoção Ame um Pet

Data: 22 de setembro

Shopping Montserrat  Piso L1

Horário: 13h às 18h

Shopping Praia da Costa - Piso L2

Horário: 14h às 20h