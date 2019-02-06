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Adote um Pet

Quer um cachorro ou gato? Vitória tem mais uma feira de adoção de pet

O evento contará com 20 animais vermifugados, vacinados e castrados
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

06 fev 2019 às 17:52

Publicado em 06 de Fevereiro de 2019 às 17:52

Vitória tem feira de adoção de cães e gatos neste sábado (09) Crédito: Divulgação/ONG Vira Lata Vira Luxo
Sempre sonhou em ter em casa um animal de estimação, mas não concorda em comprar ou não pode pagar? Neste sábado (9), das 14h às 19h, será realizada mais uma feira de adoção em Vitória, com 20 animais, entre cães e gatos, vermifugados, vacinados e castrados. 
> 'Não somos mais importantes que os insetos', defende Luisa Mell
O evento, organizado pela ONG "Vira Lata Vira Luxo" contará com a ação "Cantinho Social", na qual poderão ser doados xampu, vermífugos, ração e medicação para cuidado e tratamento dos animais do abrigo.
REQUISITOS
Para concretizar a adoção, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade, além de comprovante de residência para possível checagem de adaptação do animal, e proceder à assinatura do termo de responsabilidade, por meio do qual o futuro dono do cão ou gato se compromete a zelar pela qualidade de vida do bichinho, o que inclui o fornecimento de alimentação, proteção com relação às condições climáticas e, principalmente, a obrigação de avisar ao abrigo sobre eventual repasse do pet.
> Conheça a história do gato que nasceu com quatro orelhas
SERVIÇO
 Feira de Adoção Vira Lata Vira Luxo 
Quando: 9 de fevereiro
Onde: estacionamento do Shopping Vitória
Horário: 14h às 19h 

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