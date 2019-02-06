Quer um cachorro ou gato? Vitória tem mais uma feira de adoção de pet

Sempre sonhou em ter em casa um animal de estimação, mas não concorda em comprar ou não pode pagar? Neste sábado (9), das 14h às 19h, será realizada mais uma feira de adoção em Vitória, com 20 animais, entre cães e gatos, vermifugados, vacinados e castrados.

Para concretizar a adoção, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade, além de comprovante de residência para possível checagem de adaptação do animal, e proceder à assinatura do termo de responsabilidade, por meio do qual o futuro dono do cão ou gato se compromete a zelar pela qualidade de vida do bichinho, o que inclui o fornecimento de alimentação, proteção com relação às condições climáticas e, principalmente, a obrigação de avisar ao abrigo sobre eventual repasse do pet.