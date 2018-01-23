Quer estudar na Ufes? Inscrições para o Sisu começam nesta terça

Crédito: Ricardo Medeiros |Arquivo

As inscrições para as vagas disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (23) e vão até sexta (26). Na Universidade Federal do Espírito Santo, serão 30 vagas a mais este ano. Dez delas serão no curso de Direito e as outras 20, no de Engenharia de Produção. O de Direito passará de 110 vagas para 120, e o de Engenharia de Produção, de 20 para 40.

O Sisu é gerenciado pelo Ministério da Educação e gerencia as vagas disponibilizadas pelas instituições públicas de ensino superior. As inscrições são feitas pela internet, na página https://sisu.mec.gov.br . E é feita de forma gratuita.

A Ufes vai oferecer 4.960 vagas pelo Sisu. Dessas, 2.478 serão para ampla concorrência e outras 2.482 serão ofertadas por cotas. A lei nº12.711 de 29 de agosto de 2012 prevê reserva de vagas paras alunos de escolas públicas nas seguintes modalidades: autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou iferior a 1,5 salário mínimo; autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independente da renda familiar; candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, independente da renda familiar.

Com a adesão integral da Ufes ao Sisu, a segunda etapa do Vestibular da Ufes foi eliminada. Nela, havia questões discursivas e a prova de redação.

Não são ofertadas por meio do Sisu 571 vagas dos cursos de Educação do Campo, Letras  Libras, Letras  Português e Italiano, Licenciatura Intercultural Indígena, Manutenção Industrial, Música (Integral), Música (Noturno), Educação do Campo (São Mateus) e Matemática (São Mateus).





Candidata

A estudante Rafaela Rigo, 19 anos, é candidatas a uma dessas vagas na Ufes. Ela quer engenharia civil. A média das provas objetivas dela no Exame Nacional de Ensino Médio foi de 817, e na Redação ela tirou 940. "Já queria Engenharia Civil desde o 9º ano e vi que os maiores pesos eram para matemática e redação, então foquei neles", relata Rafaela.

Vagas

A Ufes ofertou para este ano 4.960 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Serão 2.478 vagas ofertadas na ampla concorrência e outras 2.482 por cotas

O que é Sisu

É um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. A inscrição é feita pela internet

Inscrições

As inscrições estão abertas de 23 de janeiro a sexta-feira (26) pelo site https://sisu.mec.gov.br

Resultado e convocação

Na próxima segunda-feira (29), será divulgado o resultado da chamada regular no site da Ufes www.sisu.ufes.br . No mesmo dia, é publicado o edital de convocação de todos os candidatos da chamada regular para pré-matrícula on-line, comprovação de renda, avaliação étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência

Pré-matrícula

Do dia 30 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, acontece a pré-matrícula on-line obrigatória dos candidatos da chamada regular

Fora do Sisu