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Vagas na Ufes

Quer estudar na Ufes? Inscrições para o Sisu começam nesta terça

Na Ufes, serão disponibilizadas 4.960 por meio Sistema de Seleção Unificada. As inscrições são gratuitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 22:29

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 22:29

Crédito: Ricardo Medeiros |Arquivo
As inscrições para as vagas disponibilizadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (23) e vão até sexta (26). Na Universidade Federal do Espírito Santo, serão 30 vagas a mais este ano. Dez delas serão no curso de Direito e as outras 20, no de Engenharia de Produção. O de Direito passará de 110 vagas para 120, e o de Engenharia de Produção, de 20 para 40.
O Sisu é gerenciado pelo Ministério da Educação e gerencia as vagas disponibilizadas pelas instituições públicas de ensino superior. As inscrições são feitas pela internet, na página https://sisu.mec.gov.br. E é feita de forma gratuita.
A Ufes vai oferecer 4.960 vagas pelo Sisu. Dessas, 2.478 serão para ampla concorrência e outras 2.482 serão ofertadas por cotas. A lei nº12.711 de 29 de agosto de 2012 prevê reserva de vagas paras alunos de escolas públicas nas seguintes modalidades: autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou iferior a 1,5 salário mínimo; autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independente da renda familiar; candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, independente da renda familiar.
Com a adesão integral da Ufes ao Sisu, a segunda etapa do Vestibular da Ufes foi eliminada. Nela, havia questões discursivas e a prova de redação.
Não são ofertadas por meio do Sisu 571 vagas dos cursos de Educação do Campo, Letras  Libras, Letras  Português e Italiano, Licenciatura Intercultural Indígena, Manutenção Industrial, Música (Integral), Música (Noturno), Educação do Campo (São Mateus) e Matemática (São Mateus).
 
Candidata
A estudante Rafaela Rigo, 19 anos, é candidatas a uma dessas vagas na Ufes. Ela quer engenharia civil.  A média das provas objetivas dela no Exame Nacional de Ensino Médio foi de 817, e na Redação ela tirou 940. "Já queria Engenharia Civil desde o 9º ano e vi que os maiores pesos eram para matemática e redação, então foquei neles", relata Rafaela. 
Vagas
A Ufes ofertou para este ano 4.960 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Serão 2.478 vagas ofertadas na ampla concorrência e outras 2.482 por cotas
O que é Sisu
É um sistema informatizado gerenciado pelo Ministério da Educação em que instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. A inscrição é feita pela internet
Inscrições
As inscrições estão abertas de 23 de janeiro a sexta-feira (26) pelo site https://sisu.mec.gov.br
Resultado e convocação
Na próxima segunda-feira (29), será divulgado o resultado da chamada regular no site da Ufes www.sisu.ufes.br. No mesmo dia, é publicado o edital de convocação de todos os candidatos da chamada regular para pré-matrícula on-line, comprovação de renda, avaliação étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência
Pré-matrícula
Do dia 30 de janeiro ao dia 4 de fevereiro, acontece a pré-matrícula on-line obrigatória dos candidatos da chamada regular
Fora do Sisu
Nove cursos não ofertarão vagas na UFES em 2018 pelo Sisu pois possuem outras formas de avaliação, além da prova do Enem. Os cursos são de Educação do Campo, Letras  Libras, Letras  Português e Italiano, Licenciatura Intercultural Indígena, Manutenção Industrial, Música (Integral), Música (Noturno), Educação do Campo (São Mateus) e Matemática (São Mateus). São 571 vagas fora do Sisu

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