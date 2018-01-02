Queda de barreira interdita pista na BR 101, em Pedro Canário

Uma barreira caiu no quilômetro 18 da BR 101, em Pedro Canário, e deixou uma faixa interditada por volta das 21h desta segunda-feira (01). A interdição aconteceu na faixa de trânsito no sentido Sul, e foi liberada próximo à 0h.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra da rodovia, não houve retenção na pista devido ao horário que era de pouco movimento. Equipes de limpeza, guincho e sinalização foram acionadas para fazer a remoção da barreira.

MAIS QUEDA DE BARREIRA

Nesta segunda, uma queda de uma barreira também interditou a BR 101, no km 245, na Serra, às 19h horas de segunda-feira (1º). A queda ocorreu no local conhecido como descida do Bagaço.