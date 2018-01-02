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Queda de barreira interdita pista na BR 101, em Pedro Canário

Uma barreira caiu no quilômetro 18, da BR 101, em Pedro Canário, por volta das 21h desta segunda-feira (01)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 11:29

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 11:29

Uma barreira caiu no quilômetro 18 da BR 101, em Pedro Canário, e deixou uma faixa interditada por volta das 21h desta segunda-feira (01). A interdição aconteceu na faixa de trânsito no sentido Sul, e foi liberada próximo à 0h.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra da rodovia, não houve retenção na pista devido ao horário que era de pouco movimento. Equipes de limpeza, guincho e sinalização foram acionadas para fazer a remoção da barreira.
MAIS QUEDA DE BARREIRA
Nesta segunda, uma queda de uma barreira também interditou a BR 101, no km 245, na Serra, às 19h horas de segunda-feira (1º). A queda ocorreu no local conhecido como descida do Bagaço.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma faixa no sentido Vitória precisou ser interditada. Uma equipe da Eco101, concessionária que administra a via, fez a remoção da barreira e desviou o trânsito pelo sentido contrário. A empresa informou, ainda, que não houve feridos e o trânsito fluiu bem no local.

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