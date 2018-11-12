Queda de barreira interdita parte da BR 101, em Pedro Canário

Já a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que a queda de barreira foi provocada pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias. "Neste momento, no trecho, entre os quilômetros 17 ao 16,5, há interdição da faixa 2 sentido Norte, sem lentidão na via. Equipes de conservação da concessionária atuam na limpeza do local", diz a nota da Eco 101.