Que fim levou caso da família que teve carro atingido por cavalo da PM?

Na virada de 2016 para 2017, um cavalo da Polícia Militar descontrolado por causa do barulho dos fogos chamou a atenção de quem passava em algumas avenidas em Vitória. Um vídeo do animal em disparada (veja abaixo) chegou a ser feito na Avenida Rio Branco, na Praia do Canto.

O cavalo acabou atingindo um veículo Chevrolet Corsa, causando perda total. Naquele dia, quatro pessoas estavam dentro do veículo e passavam pela Avenida Vitória voltando para casa quando o fato ocorreu, por volta de 1h20. Como o carro não tinha seguro, a família esperava ser ressarcida pelos danos, mas depois de um ano e duas audiências na Justiça, nada foi resolvido ainda.

Na Justiça, o processo estava concentrado no 3º Juizado Especial Criminal da Fazenda Pública. Após realizadas audiências, no final de setembro de 2017 a juíza responsável pelo caso, Maria Nazareth Caldonazzi de Figueiredo Cortes, remeteu o processo para a Comarca da Serra, de onde é a família responsável pelo veículo.

O processo foi iniciado no município serrano apenas no dia 30 de novembro deste ano e segue em trâmite, sem novas movimentações. A dona do carro, que prefere não ser identificada, conta que até hoje a família não comprou um novo veículo, ainda esperando que alguma indenização saia na ação.

Não tivemos fundos para comprar outro carro. A gente fica prejudicado para ir em vários lugares, como ao supermercado. Temos que ficar pagando táxi. E o carro danificado está parado, sem poder ser usado, mas temos que ficar pagando os impostos ainda assim, declara.

A dona do carro lembra que ficou assustada com a situação, mas ninguém ficou ferido com o ocorrido. Espero que sejam sensatos e a gente consiga algo na Justiça, já que não tivemos culpa nenhuma por isso. Nunca você pensa que seu carro vai ser atropelado por um cavalo, pois foi isso praticamente o que aconteceu. O contrário a gente até pensa, observa.

No dia, segundo a dona do carro, a Polícia Militar, responsável pelo cavalo, já acompanhava o animal e prestou os primeiros socorros à família, mas depois nada mais foi feito.

A gente acionou a Corregedoria da PM administrativamente, mas, como demorou, tivemos que partir para a Justiça. Esperamos que nos próximos meses a Justiça dê alguma resposta e saia alguma indenização sobre essa situação, mas ainda está muito devagar, ressalta.

O OUTRO LADO

Segundo a Polícia Militar, foi aberto um inquérito técnico para apurar o caso administrativamente. A assessoria de imprensa não soube precisar o resultado. Sobre o cavalo, a PM disse que, na ocasião, o animal foi medicado e ficou bem. Hoje ele é usado pelos policiais normalmente.